Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş Tete açıklaması!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş Tete açıklaması!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli camiadan transfer gündemini meşgul eden Tete hakkında açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 19:08 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 19:23
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş Tete açıklaması!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Fenerbahçe'den Brezilyalı futbolcu Tete'nin transfer durumu hakkında açıklama geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA!

Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir.

Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir.

Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

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