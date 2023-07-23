Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hjulmand bombası! İşte o teklif

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hjulmand bombası! İşte o teklif

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de orta saha arayışları son sürat devam ediyor. Uzun süredir bu bölge için temaslarda bulunan sarı-lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine aldı. Transfer operasyonunu titizlikle yürüten yönetim, aradığı ismi İtalya'da buldu. Lecce'de gösterdiği performansla göz dolduran Danimarkalı Morten Hjulmand için harekete geçildi. Transferde ısrarcı olan sarı-lacivertli kurmaylar, yıldız futbolcu için teklifini hazırladı. İşte o teklif ve transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 09:54 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 09:54
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hjulmand bombası! İşte o teklif

Transferin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de gözler orta saha takviyesine çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hjulmand bombası! İşte o teklif

Üst üste hamlelerle taraftarı heyecanlandıran sarı-lacivertliler, operasyona son sürat devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hjulmand bombası! İşte o teklif

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre çalışmalar yapan yönetim, listedeki yıldızlarla görüşmelerini sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hjulmand bombası! İşte o teklif

Orta saha bölgesi için nokta atışı bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi Becao ve Dzeko'da olduğu gibi yine Serie A'da buldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hjulmand bombası! İşte o teklif

FENERBAHÇE'DEN HJULMAND ATAĞI!
Fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre Fenerbahçe, Lecce'nin kaptanı Danimarkalı Morten Hjulmand'ı istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hjulmand bombası! İşte o teklif

TEKLİF YAPILDI!
Transfer için düğmeye basan Fenerbahçe, Çizme ekibine yapacağı teklifi hazırladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hjulmand bombası! İşte o teklif

Lecce tarafından 18 milyon euro değer biçilen Hjulmand'a 10 milyon euroya ek olarak Joao Pedro takasını içeren bir paket önerileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hjulmand bombası! İşte o teklif

Fenerbahçe'nin ayrılmasına onay verdiği Joao Pedro'nun yıllık ücretinin Lecce için yüksek olabileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hjulmand bombası! İşte o teklif

İsmail Kartal'ın transferini özellikle istediği Hjulmand için şartların zorlanacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hjulmand bombası! İşte o teklif

Orta sahada her iki yönlü olarak oynayabilen Hjulmand geçen sezon Lecce'de 36 maçta 5 asist üreterek istikrarıyla da kaptanlığa kadar yükselmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hjulmand bombası! İşte o teklif

Hjulmand Lecce kadrosuna 2021 yılında Avusturya ekibi Admira Wacker'den 170 bin euroya katılmıştı.

DİĞER
Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı bakın kim çıktı! Meğer Medcezir'in yıldızıymış!
1,5 yıl önce evlenen Seda Sayan tatilde aşka geldi! Eşi Çağlar Ökten ile şezlong pozu olay! 60’lık Seda Sayan en cesur haliyle...
Terim için flaş iddia! Yeni adresi...
Cimbom'da gözler Icardi'de!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İsmail Kartal yıldız ismi istedi! Menajeriyle görüşme...
İtalyan ekibinden Crespo teklifi!
Baraj doluluk oranları 23 Temmuz 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir - Markhiya maçı saat kaçta? Başakşehir - Markhiya maçı saat kaçta? 10:39
Moussa Diaby Aston Villa'da! Dev bonservis bedeli Moussa Diaby Aston Villa'da! Dev bonservis bedeli 10:33
Aslan'a kötü haber! Rakipleri arttı Aslan'a kötü haber! Rakipleri arttı 10:24
Fransa - Jamaika maçı saat kaçta? Fransa - Jamaika maçı saat kaçta? 10:05
Hollanda - Portekiz maçı saat kaçta? Hollanda - Portekiz maçı saat kaçta? 09:55
F.Bahçe'den Hjulmand bombası! İşte o teklif F.Bahçe'den Hjulmand bombası! İşte o teklif 09:54
Daha Eski
Aslan'dan transferde yeni strateji! Artık... Aslan'dan transferde yeni strateji! Artık... 09:04
Terim için flaş iddia! Yeni adresi... Terim için flaş iddia! Yeni adresi... 07:51
Beşiktaş'ın Rebic aşkı Beşiktaş'ın Rebic aşkı 06:32
Icardi haftası Icardi haftası 06:30
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Zaha çalımı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Zaha çalımı! 06:29
Cedric Bakambu İstanbul'da! Cedric Bakambu İstanbul'da! 00:14