TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hjulmand bombası! İşte o teklif

Transferin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de gözler orta saha takviyesine çevrildi.
Transferin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de gözler orta saha takviyesine çevrildi.
Üst üste hamlelerle taraftarı heyecanlandıran sarı-lacivertliler, operasyona son sürat devam ediyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre çalışmalar yapan yönetim, listedeki yıldızlarla görüşmelerini sıklaştırdı.
Orta saha bölgesi için nokta atışı bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi Becao ve Dzeko'da olduğu gibi yine Serie A'da buldu.
FENERBAHÇE'DEN HJULMAND ATAĞI!
Fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre Fenerbahçe, Lecce'nin kaptanı Danimarkalı Morten Hjulmand'ı istiyor.
TEKLİF YAPILDI!
Transfer için düğmeye basan Fenerbahçe, Çizme ekibine yapacağı teklifi hazırladı.
Lecce tarafından 18 milyon euro değer biçilen Hjulmand'a 10 milyon euroya ek olarak Joao Pedro takasını içeren bir paket önerileceği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin ayrılmasına onay verdiği Joao Pedro'nun yıllık ücretinin Lecce için yüksek olabileceği kaydedildi.
İsmail Kartal'ın transferini özellikle istediği Hjulmand için şartların zorlanacağı belirtildi.
Orta sahada her iki yönlü olarak oynayabilen Hjulmand geçen sezon Lecce'de 36 maçta 5 asist üreterek istikrarıyla da kaptanlığa kadar yükselmişti.
Hjulmand Lecce kadrosuna 2021 yılında Avusturya ekibi Admira Wacker'den 170 bin euroya katılmıştı.