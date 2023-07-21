TRANSFER HABERLERİ - Sürpriz iddia! Fenerbahçe kulübüyle görüştü

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Rusya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Rusya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Rus basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Magomed Ozdoev ile ilgileniyor.
Haberde; iki kulübün 30 yaşındaki merkez orta saha için görüşme yaptığı ileri sürüldü.
Oyuncunun, Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
MAGOMED OZDOEV KİMDİR?
5 Kasım 1992 tarihinde Rusya'da dünyaya geldi.
Futbol kariyerine Rus ekibi Ongusht altyapısında başladı.
Sırasıyla Terek, Dinamo Kiev, Lokomotiv Moskova, Rubin Kazan, Zenit ve Fatih Karagümrük formaları giydi.
30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, orta sahanın merkezinde forma giyiyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Rusya Milli Takımı ile 35 maça çıkan Ozdoev, 4 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon euro...