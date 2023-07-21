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TRANSFER HABERLERİ - Sürpriz iddia! Fenerbahçe kulübüyle görüştü

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transferde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli kulübün, Süper Lig'den sürpriz bir isimle ilgilendiği öne sürüldü. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 10:39
TRANSFER HABERLERİ - Sürpriz iddia! Fenerbahçe kulübüyle görüştü

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Rusya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Sürpriz iddia! Fenerbahçe kulübüyle görüştü

Rus basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Magomed Ozdoev ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Sürpriz iddia! Fenerbahçe kulübüyle görüştü

Haberde; iki kulübün 30 yaşındaki merkez orta saha için görüşme yaptığı ileri sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ - Sürpriz iddia! Fenerbahçe kulübüyle görüştü

Oyuncunun, Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Sürpriz iddia! Fenerbahçe kulübüyle görüştü

MAGOMED OZDOEV KİMDİR?

5 Kasım 1992 tarihinde Rusya'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Sürpriz iddia! Fenerbahçe kulübüyle görüştü

Futbol kariyerine Rus ekibi Ongusht altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Sürpriz iddia! Fenerbahçe kulübüyle görüştü

Sırasıyla Terek, Dinamo Kiev, Lokomotiv Moskova, Rubin Kazan, Zenit ve Fatih Karagümrük formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Sürpriz iddia! Fenerbahçe kulübüyle görüştü

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, orta sahanın merkezinde forma giyiyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Sürpriz iddia! Fenerbahçe kulübüyle görüştü

Rusya Milli Takımı ile 35 maça çıkan Ozdoev, 4 gole imzasını attı.

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