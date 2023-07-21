Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Anton transferinde rakip!

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Anton transferinde rakip!

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezona iddailı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da iki takımın ilgilendiği ismi açıklarken transferde rakip çıktığını duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 12:15
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Anton transferinde rakip!

Romano, Özbek asıllı futbolcunun Türk statüsünde oynayabileceğini ifade etti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Anton transferinde rakip!

Anton'un, kulübü Stuttgart ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Anton transferinde rakip!

WALDEMAR ANTON KİMDİR?

20 Temmuz 1996 tarihinde Özbekistan'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Anton transferinde rakip!

Profesyonel futbol kariyerine Alman temsilcisi Mühlenberg altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Anton transferinde rakip!

Sırasıyla Hannover, ve Stuttgart formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Anton transferinde rakip!

Alman vatandaşı olan Anton, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

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