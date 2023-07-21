TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Anton transferinde rakip!

Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, bir isimde daha karşı karşıya geldi.
Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, bir isimde daha karşı karşıya geldi.
İddialara göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Stuttgart forması giyen stoper Waldemar Anton ile ilgileniyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre Villarreal, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Waldemar Anton'un menajeriyle görüştü.
Romano, Özbek asıllı futbolcunun Türk statüsünde oynayabileceğini ifade etti.
Anton'un, kulübü Stuttgart ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
WALDEMAR ANTON KİMDİR?
20 Temmuz 1996 tarihinde Özbekistan'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Alman temsilcisi Mühlenberg altyapısında başladı.
Alman vatandaşı olan Anton, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
27 yaşındaki başarılı futbolcu, 1.89 cm boyunda ve güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro...