SON DAKİKA - Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrıldı! İşte yeni takımı

Yeni sezon kadro planlamaları kapsamında çalışmalarda bulunan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Sarı-lacivertlilerin Macar savunmacı Attila Szalai takıma veda ediyor.

Fenerbahçe yönetiminin transfer görüşmeleri yapmasına izin verdiği Attila Szalai'nin yeni adresi netlik kazandı.

A Spor'un haberine göre; Türkiye'den ayrılan başarılı oyuncu, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile sözleşme imzalayacak.

2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, sarı-lacivertli formayı 117 karşılaşmada giydi. 25 yaşındaki savunmacı bu maçlarda 7 gol ve 4 asist kaydetti.