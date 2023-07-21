Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA - Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrıldı! İşte yeni takımı

SON DAKİKA - Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrıldı! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Attila Szalai, Türkiye'den ayrıldı. Sarı-lacivertli yönetimin transfer görüşmeleri yapması için izin verdiği Macar savunmacı, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 10:22 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 10:34
SON DAKİKA - Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrıldı! İşte yeni takımı

Yeni sezon kadro planlamaları kapsamında çalışmalarda bulunan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Sarı-lacivertlilerin Macar savunmacı Attila Szalai takıma veda ediyor.

Fenerbahçe yönetiminin transfer görüşmeleri yapmasına izin verdiği Attila Szalai'nin yeni adresi netlik kazandı.

A Spor'un haberine göre; Türkiye'den ayrılan başarılı oyuncu, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile sözleşme imzalayacak.

2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, sarı-lacivertli formayı 117 karşılaşmada giydi. 25 yaşındaki savunmacı bu maçlarda 7 gol ve 4 asist kaydetti.

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