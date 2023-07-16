Hirving Lozano derbisi başladı

İtalyan basını, Fenerbahçe ve G.Saray'ın Napoli'nin Meksikalı yıldızı Hirving Lozano için yarışa tutuştuğunu yazdı. Haberde; iki kulübün de 27 yaşındaki oyuncuya senelik 2.5 milyon Euro'dan fazla maaş önerdiği vurgulandı. Ancak Lozano'nun kariyerini beş büyük ligden birinde sürdürmek istediği belirtildi.
İtalyan basını, Fenerbahçe ve G.Saray'ın Napoli'nin Meksikalı yıldızı Hirving Lozano için yarışa tutuştuğunu yazdı. Haberde; iki kulübün de 27 yaşındaki oyuncuya senelik 2.5 milyon Euro'dan fazla maaş önerdiği vurgulandı. Ancak Lozano'nun kariyerini beş büyük ligden birinde sürdürmek istediği belirtildi.