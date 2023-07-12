Fenerbahçe 1-3 Kızılyıldız (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Kızılyıldız ile kozlarını paylaştı.
Sarı lacivertliler Sırp ekibine 3-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe'nin tek golü 79. dakikada Joao Pedro'dan geldi.
Kızılyıldız'da ise 1. dakikada Peter, 39. dakikada Mirko ve 82. dakikada Lucic kaydetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 85. dakikada kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe turnuvanın üçüncü karşılaşmasını 15 Temmuz Cumartesi günü Azerbaycan ekibi Nefçü Bakü ile karşı karşıya gelecek.