Haberler Fenerbahçe Edin Dzeko: Evimde gibiyim

Edin Dzeko: Evimde gibiyim

Kanarya'nın yeni golcüsü Dzeko, FB TV'ye konuştu. "Fenerbahçe'de, bu harika camiada olmaktan dolayı kendimi hem heyecanlı hem de mutlu hissediyorum. Umuyorum hep birlikte harika işler başaracağız" diyen tecrübeli krampon "Buraya geldiğim andan itibaren hem teknik direktörümüz, hem takım arkadaşlarımız, hem de tesisteki tüm çalışanlar tarafından çok güzel bir şekilde karşılandım. Bana çok sıcak ve çok iyi şekilde davrandılar. Kendimi evimde gibi hissediyorum" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Edin Dzeko: Evimde gibiyim

Kanarya'nın yeni golcüsü Dzeko, FB TV'ye konuştu. "Fenerbahçe'de, bu harika camiada olmaktan dolayı kendimi hem heyecanlı hem de mutlu hissediyorum. Umuyorum hep birlikte harika işler başaracağız" diyen tecrübeli krampon "Buraya geldiğim andan itibaren hem teknik direktörümüz, hem takım arkadaşlarımız, hem de tesisteki tüm çalışanlar tarafından çok güzel bir şekilde karşılandım. Bana çok sıcak ve çok iyi şekilde davrandılar. Kendimi evimde gibi hissediyorum" dedi.

Dzeko ayrıca "Türkiye'nin en büyük kulübündeyim, Fenerbahçe'deyim. Oynayacağımız maçları kazanmamız gerekiyor" diyerek şöyle devam etti: Şampiyonluklar ve başarılar yaşayabilmek için taraftarlara, burada çalışan insanlara ve takım arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Ancak böyle birlikte hareket edebilirsek hedeflerimize ulaşabiliriz. Bosnalı oyuncularla konuştuğumda, onlar da bana atmosferin harika olduğunu iletmişlerdi. Sabırsızlıkla ligin başlamasını bekliyorum.

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