Fenerbahçe Rusya’da

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere dün Rusya'ya hareket eden Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique kamp kadrosunda yer almadı. Takımı, havaalanı çıkışında Petersburg'da yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar çiçekle karşıladı. 33 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı: Altay, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Muhammet Doğukan Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi, Samuel, Sangare, Oosterwolde, Crespo, Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Joshua King, Dzeko, Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro, Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Jin-Ho Jo, Emre Demir, Yusuf Kocatürk, Bora Aydınlık, Muhammet İmre.

BUGÜN RAKİP ZENİT

Sarı lacivertli takım, Rusya'daki ilk hazırlık karşılaşmasına bugün çıkacak. Pari Premier Cup Turnuvası'nda Rusya'da Zenit ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.30'da başlayacak olan mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'de yeni transferlerin göstereceği performans merak ediliyor.

9 GENÇ KAMP KADROSUNDA

Kanarya'da Rusya kampına götürülen kadroda genç isimlerin çokluğu dikkat çekti. Alt yapıya büyük önem veren sarı lacivertli kulüp, yeni Ardalar yetiştirebilmek için gençlere iyice ağırlık verdi. Emir Ortakaya, Bora Aydınlık, Furkan Onur Akyüz, Doğukan Demir, Yiğit Efe Demir, Jin Ho Jo, Emre Demir, Yusuf Kocatürk ve Muhammet İmre Rusya'ya götürülen gençler oldu.

İSMAİL KARTAL'DAN UYARILAR

Kanarya, Rusya'daki ilk idmanını dün akşam gerçekleştirdi. Isınma koşuları sonrası pas idmanı yapan sarı lacivertliler, ardından taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Teknik patron İsmail Kartal, çalışma sırasında idmanı sık sık durdurarak futbolculara uyarılarda bulundu. Takımın keyfi yerindeydi.