Fenerbahçe Perisic için bastırıyor

Kanat takviyesi yapacak olan Fenerbahçe, Djiku'yu bitme aşamasına getirse de yine de aynı bölge için çalışmalarını sürdürüyor. Listedeki isimlerden Ivan Perisic için de çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerin Hırvat futbolcuda şartları zorladığı kaydedildi. Tottenham muhabiri Ben Jacobs, Chris Cowlin'in You- Tube kanalına yaptığı açıklamada, "Perisic, Fenerbahçe dahil olmak üzere birçok kulüpten ilgi görüyor" dedi. Kulübüyle kontratının son yılına giren 34 yaşındaki oyuncunun da yeni bir maceraya atılmak istediğini kaydetti.