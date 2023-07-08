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Fenerbahçe yeni sezon hazırlık turnuvası için Rusya'ya geldi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'nın St. Petersburg şehrine geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:03
Fenerbahçe yeni sezon hazırlık turnuvası için Rusya'ya geldi

Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'nın St. Petersburg şehrine geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Rusya'ya doğru havalanan sarı-lacivertliler, St. Petersburg Pulkovo Havalimanı'na iniş yaptı.

Takımı, havaalanı çıkışında Petersburg'da yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar çiçekle karşıladı.

Teknik kadro, görevli ve oyunculardan oluşan 33 kişilik kamp kadrosunda, sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique yer almadı.

Sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde kentteki Petrovski Stadyumu'nda ilk antrenmanını yapacak.

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