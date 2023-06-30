Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Genk'te kiralık olarak forma giyen ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Mbwana Samatta'dan sarı-lacivertlileri sevindiren bir haber geldi. Yunan basını, Tanzanyalı golcünün anlaşmaya vardığı takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 23:24
Mert Kılıç
TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle noktalayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Kanarya, 2023/2024 sezonu öncesi ilk takviyesini kanat bölgesine yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe, son olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent'i renklerine bağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, resmi sözleşmenin oyuncunun sezon başı kampı için Türkiye'ye geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacak.

TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe, Ryan Kent sonrası ikinci takviyesini ise forvet hattına yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyeleriyle ses getiren ve transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya'da kadroda düşünülmeyen isimlerle de yola devam edilmeyecek.

TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen isimlerin başında Mbwana Samatta geliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Genk'te kiralık olarak forma giyen Samatta, sezonun sona ermesinin ardından sarı-lacivertlilere döndü.

TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

30 yaşındaki forvetle yollarını ayırmanın planlarını yapan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Mbwana Samatta, geçtiğimiz sezon Genk formasıyla 36 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Tanzanyalı santrfor, 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Samatta'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye Perisic müjdesi!
F.Bahçe'de kaleye sürpriz isim
Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman?
MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı 2023
LGS'de kaç tercih hakkı var 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Farioli'nin yeni adresi belli oldu! Farioli'nin yeni adresi belli oldu! 22:49
G.Saray yeni sezona hazırlanıyor! G.Saray yeni sezona hazırlanıyor! 22:02
Barcelona'dan flaş Umtiti kararı! Barcelona'dan flaş Umtiti kararı! 22:00
Fırtına'da Fernandez ilk idmanına çıktı Fırtına'da Fernandez ilk idmanına çıktı 22:00
Chelsea genç golcüyü kadrosuna kattı! Chelsea genç golcüyü kadrosuna kattı! 21:58
Trabzonspor Mislav Orsic'i resmen açıkladı! Trabzonspor Mislav Orsic'i resmen açıkladı! 21:50
Daha Eski
Pendikspor yeni sezon hazırlıklarına başladı! Pendikspor yeni sezon hazırlıklarına başladı! 19:49
G.Saray'a bayram hediyesi! Görüşme gerçekleşti G.Saray'a bayram hediyesi! Görüşme gerçekleşti 19:46
Pole pozisyonu Verstappen'in! Pole pozisyonu Verstappen'in! 19:34
Hatayaspor'dan forvet hamlesi! Hatayaspor'dan forvet hamlesi! 19:24
Türk Telekom Rıdvan Öncel ile yollarını ayırdı Türk Telekom Rıdvan Öncel ile yollarını ayırdı 19:21
Türkiye yarı finalde! Türkiye yarı finalde! 18:39