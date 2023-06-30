TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle noktalayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle noktalayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
Kanarya, 2023/2024 sezonu öncesi ilk takviyesini kanat bölgesine yaptı.
Fenerbahçe, son olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent'i renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, resmi sözleşmenin oyuncunun sezon başı kampı için Türkiye'ye geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacak.
Fenerbahçe, Ryan Kent sonrası ikinci takviyesini ise forvet hattına yaptı.
Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyeleriyle ses getiren ve transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya'da kadroda düşünülmeyen isimlerle de yola devam edilmeyecek.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen isimlerin başında Mbwana Samatta geliyor.
Geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Genk'te kiralık olarak forma giyen Samatta, sezonun sona ermesinin ardından sarı-lacivertlilere döndü.
30 yaşındaki forvetle yollarını ayırmanın planlarını yapan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.
SAMATTA PAOK YOLCUSU
Yunan basını, PAOK'un bir numaralı transfer hedefi olarak Mbwana Samatta'yı belirlediğini yazdı.
SDNA'da yer alan habere göre; PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu da Mbwana Samatta transferine onay verdi.
Haberde PAOK'un Tanzanyalı golcüyle anlaşmaya vardığı ve transferin resmiyet kazanması için Yunan ekibinin Fenerbahçe ile anlaşma sağlamasının beklendiği kaydedildi.
Mbwana Samatta, geçtiğimiz sezon Genk formasıyla 36 maça çıktı.
Tanzanyalı santrfor, 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Samatta'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.