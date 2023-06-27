Perisic önerisi

Tottenham'ın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği isimlerin başında gelen Ivan Perisic, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildi. 34 yaşındaki Hırvat yıldıza yönetim tarafından sıcak bakılsa da son karar yeni teknik direktör tarafından verilecek. Menajerler, sözleşmesi 2024’te bitecek olan Ivan Perisic’i bonservis bedeli olmadan F.Bahçe’ye getirebileceklerini de yönetime ilettiler.
Tottenham'ın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği isimlerin başında gelen Ivan Perisic, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. 34 yaşındaki Hırvat yıldıza yönetim tarafından sıcak bakılsa da son karar yeni teknik direktör tarafından verilecek. Menajerler, sözleşmesi 2024'te bitecek olan Ivan Perisic'i bonservis bedeli olmadan F.Bahçe'ye getirebileceklerini de yönetime ilettiler.