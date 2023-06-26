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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Kanarya'ya bir kaleci adayı daha

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yabancı kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İddialara göre sarı-lacivertliler, kaleci transferi için rotayı İtalya'ya çevirdi. Çizme basını, Kanarya'nın Juventus'un file bekçisiyle ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 12:17 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 12:21
ARDA AKDENİZ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Kanarya'ya bir kaleci adayı daha

Fenerbahçe, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Kanarya'ya bir kaleci adayı daha

Sarı-lacivertliler ilk olarak Rangers'la sözleşmesi sona eren Ryan Kent'i kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Kanarya'ya bir kaleci adayı daha

Ardından ikinci transfer bombası Edin Dzeko oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Kanarya'ya bir kaleci adayı daha

Inter'le kontratı biten 37 yaşındaki Boşnak golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Kanarya'ya bir kaleci adayı daha

Kanarya'nın hedefleri arasında kaleye takviye yapmak yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Kanarya'ya bir kaleci adayı daha

Altay Bayındır'la sözleşme yenileyen ve İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini alan Fenerbahçe, yabancı eldiven için de girişimlerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Kanarya'ya bir kaleci adayı daha

Sarı-lacivertlilerin listesindeki ismi İtalyan basını duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Kanarya'ya bir kaleci adayı daha

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Juventus'un file bekçisi Mattia Perin'le ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Kanarya'ya bir kaleci adayı daha

İtalyan kalecinin menajeri Alessandro Lucci'nin Juan Cuadrado için Türkiye'de temaslarda bulunurken, Fenerbahçe'nin Perin'e olan ilgisini keşfettiği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Kanarya'ya bir kaleci adayı daha

Juventus'un Serie A'da puan cezası almasına yol açan Prisma soruşturması, kulübü derinden sarstı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Kanarya'ya bir kaleci adayı daha

İtalyan devinin UEFA Konferans Ligi'nden ihraç edilmesi gündemde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Kanarya'ya bir kaleci adayı daha

Kulübün içinde bulunduğu kriz nedeniyle Perin'in takımda kalıp kalmayacağının kesin olmadığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Kanarya'ya bir kaleci adayı daha

Mattia Perin, 2022-23 sezonunda 18 maçta Juventus'un kalesini korudu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Kanarya'ya bir kaleci adayı daha

30 yaşındaki eldiven bu maçlarda 14 gol yerken, 8 kez kalesini gole kapattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Kanarya'ya bir kaleci adayı daha

İtalyan kaleci, kariyerinde Juventus'un dışında Genoa, Padova ve Pescara'da da forma giydi.

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