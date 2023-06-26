FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İtalyan basını yazdı! Kanarya'ya bir kaleci adayı daha

Fenerbahçe, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
Fenerbahçe, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
Sarı-lacivertliler ilk olarak Rangers'la sözleşmesi sona eren Ryan Kent'i kadrosuna kattı.
Ardından ikinci transfer bombası Edin Dzeko oldu.
Inter'le kontratı biten 37 yaşındaki Boşnak golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Kanarya'nın hedefleri arasında kaleye takviye yapmak yer alıyor.
Altay Bayındır'la sözleşme yenileyen ve İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini alan Fenerbahçe, yabancı eldiven için de girişimlerini sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin listesindeki ismi İtalyan basını duyurdu.
La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Juventus'un file bekçisi Mattia Perin'le ilgileniyor.
İtalyan kalecinin menajeri Alessandro Lucci'nin Juan Cuadrado için Türkiye'de temaslarda bulunurken, Fenerbahçe'nin Perin'e olan ilgisini keşfettiği aktarıldı.
Juventus'un Serie A'da puan cezası almasına yol açan Prisma soruşturması, kulübü derinden sarstı.
İtalyan devinin UEFA Konferans Ligi'nden ihraç edilmesi gündemde.
Kulübün içinde bulunduğu kriz nedeniyle Perin'in takımda kalıp kalmayacağının kesin olmadığı belirtildi.
Mattia Perin, 2022-23 sezonunda 18 maçta Juventus'un kalesini korudu.
30 yaşındaki eldiven bu maçlarda 14 gol yerken, 8 kez kalesini gole kapattı.
İtalyan kaleci, kariyerinde Juventus'un dışında Genoa, Padova ve Pescara'da da forma giydi.