FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in babasından büyük vefa!

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
Transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde bir numaralı gündem maddesi Arda Güler'in takımdaki geleceği...
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adını Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine yazdıran Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki geleceği belli oluyor.
Birçok kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, sarı-lacivertliler de genç yıldızın en az 1 sezon daha kulüpte kalmasını istiyor.
Çarşamba günü saat 13.00'te bir araya gelen tarafların toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.
Toplantıda kesin bir sonuç çıkmadığı ve önümüzdeki günlerde Başkan Ali Koç, Arda Güler ve ailesinin bir kez daha bir araya geleceği öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin 18'lik yıldızı Arda Güler, Avrupa basınının manşetlerini süslemeye devam ediyor.
Birçok Avrupa devinin istediği Arda Güler için İtalyan basını yeni bir iddia ortaya attı.
Calciomercato'da yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre; Milan, genç yıldızın 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi bitirecekti.
MILAN'A TRANSFERİNİ BABASI ENGELLEDİ
Fakat Arda Güler'in babası Ümit Güler, Fenerbahçe'nin daha yüksek bir bonservis bedeli elde etmesi için bu transferi onaylamadı.
Sarı-lacivertli yönetim, Arda Güler'in takımda kalması için yoğun çaba sarf ediyor.
Fakat Arda'nın yükselen performansı ve düşük serbest kalma bedeli Avrupa kulüplerini iştahlı hale getiriyor.
Haberde şu ifadeler kullanıldı: "Performansıyla dikkat çeken Güler, Galler'e karşı attığı müthiş golle Avrupa kulüplerinin kendisine olan ilgisini iyice artırdı. Milan bir istisna değil."
VEKALET TRANSFERİ ZORLAŞTIRIYOR
Öte yandan ünlü spor menajeri Rafaela Pimenta, Güler'in vekaletinin babasında olmasının işleri zorlaştırdığını belirtti.
Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Marco Veratti ve Paul Pogba gibi isimlerin danışmanlığını yapan Pimenta, "O benim için inanılmaz bir yetenek. Gittiği her yerde gol atıyor. Onu izlemek büyük bir zevk" ifadelerini kullandı.