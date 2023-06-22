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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in babasından büyük vefa!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran Arda Güler'in takımda kalması için çalışmalar devam ediyor. Başkan Ali Koç, genç futbolcu ve ailesiyle birlikte çarşamba günü 3 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası taraftarın bir kez daha bir araya geleceği öğrenilirken, Arda Güler'in babası Ümit Güler'in o transferi onaylamadığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 15:56
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in babasından büyük vefa!

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in babasından büyük vefa!

Transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde bir numaralı gündem maddesi Arda Güler'in takımdaki geleceği...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in babasından büyük vefa!

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adını Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine yazdıran Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki geleceği belli oluyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in babasından büyük vefa!

Birçok kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, sarı-lacivertliler de genç yıldızın en az 1 sezon daha kulüpte kalmasını istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in babasından büyük vefa!

Çarşamba günü saat 13.00'te bir araya gelen tarafların toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in babasından büyük vefa!

Toplantıda kesin bir sonuç çıkmadığı ve önümüzdeki günlerde Başkan Ali Koç, Arda Güler ve ailesinin bir kez daha bir araya geleceği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in babasından büyük vefa!

Sarı-lacivertlilerin 18'lik yıldızı Arda Güler, Avrupa basınının manşetlerini süslemeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in babasından büyük vefa!

Birçok Avrupa devinin istediği Arda Güler için İtalyan basını yeni bir iddia ortaya attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in babasından büyük vefa!

Calciomercato'da yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre; Milan, genç yıldızın 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi bitirecekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in babasından büyük vefa!

MILAN'A TRANSFERİNİ BABASI ENGELLEDİ

Fakat Arda Güler'in babası Ümit Güler, Fenerbahçe'nin daha yüksek bir bonservis bedeli elde etmesi için bu transferi onaylamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in babasından büyük vefa!

Sarı-lacivertli yönetim, Arda Güler'in takımda kalması için yoğun çaba sarf ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in babasından büyük vefa!

Fakat Arda'nın yükselen performansı ve düşük serbest kalma bedeli Avrupa kulüplerini iştahlı hale getiriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in babasından büyük vefa!

Haberde şu ifadeler kullanıldı: "Performansıyla dikkat çeken Güler, Galler'e karşı attığı müthiş golle Avrupa kulüplerinin kendisine olan ilgisini iyice artırdı. Milan bir istisna değil."

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in babasından büyük vefa!

VEKALET TRANSFERİ ZORLAŞTIRIYOR

Öte yandan ünlü spor menajeri Rafaela Pimenta, Güler'in vekaletinin babasında olmasının işleri zorlaştırdığını belirtti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler'in babasından büyük vefa!

Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Marco Veratti ve Paul Pogba gibi isimlerin danışmanlığını yapan Pimenta, "O benim için inanılmaz bir yetenek. Gittiği her yerde gol atıyor. Onu izlemek büyük bir zevk" ifadelerini kullandı.

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