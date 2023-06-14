Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de santrfor mevkisine ayrı bir önem veriliyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de santrfor mevkisine ayrı bir önem veriliyor.
Enner Valencia'nın takımdan ayrılmasıyla birlikte golcü takviyesine öncelik verildi.
Sarı-lacivertliler, listesindeki yıldızlarla görüşmelerine son sürat devam ediyor.
Fenerbahçe'de öncelik Boşnak santrfor Edin Dzeko'ya verilmiş durumda.
Deneyimli oyuncu ile temaslarda bulunan yönetim, 2 yıllık bir teklif yaptı.
Edin Dzeko'dan haber bekleyen sarı-lacivertliler, arayışlarını sürdürüyor.
Kanarya'da gündeme gelen son isim, CSKA Moskova'da forma giyen Fedor Chalov olmuştu.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki hücum oyuncusu Chalov ile ilgilendiğini öne sürmüştü.
Fenerbahçe'den söz konusu transfer iddiasıyla ilgili açıklama geldi.
Sarı-lacivertlilerde yönetici Selahattin Baki, Fedor Chalov iddialarını yalanladı.
Transfer söylentileri hakkında konuşan Baki, "Bu kesinlikle doğru değil" diyerek yanıtladı.
25 yaşındaki Fedor Chalov, bu sezon CSKA Moskova formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 24 gol 6 asist kaydetti.
Rus oyuncu, ülkesinin milli takımında 4 karşılaşmada sahaya çıktı.
Santrfor bölgesinde oynayan Chalov, forvet arkası ve sağ kanat mevkilerinde de görev yapabiliyor.
CSKA Moskova'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.