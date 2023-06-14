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Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu...

Son dakika spor haberi: Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak kadrosunu Rangers'taki sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile güçlendirdi. Durmaya niyeti olmayan sarı-lacivertlilerde gözler santrfor takviyesine çevrildi. Listesinde birçok isim bulunan yönetim, transfer görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'de transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen golcü oyuncu için kulüpten açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 21:36
Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de santrfor mevkisine ayrı bir önem veriliyor.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu...

Enner Valencia'nın takımdan ayrılmasıyla birlikte golcü takviyesine öncelik verildi.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu...

Sarı-lacivertliler, listesindeki yıldızlarla görüşmelerine son sürat devam ediyor.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu...

Fenerbahçe'de öncelik Boşnak santrfor Edin Dzeko'ya verilmiş durumda.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu...

Deneyimli oyuncu ile temaslarda bulunan yönetim, 2 yıllık bir teklif yaptı.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu...

Edin Dzeko'dan haber bekleyen sarı-lacivertliler, arayışlarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu...

Kanarya'da gündeme gelen son isim, CSKA Moskova'da forma giyen Fedor Chalov olmuştu.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu...

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki hücum oyuncusu Chalov ile ilgilendiğini öne sürmüştü.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu...

Fenerbahçe'den söz konusu transfer iddiasıyla ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu...

Sarı-lacivertlilerde yönetici Selahattin Baki, Fedor Chalov iddialarını yalanladı.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu...

Transfer söylentileri hakkında konuşan Baki, "Bu kesinlikle doğru değil" diyerek yanıtladı.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu...

25 yaşındaki Fedor Chalov, bu sezon CSKA Moskova formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 24 gol 6 asist kaydetti.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu...

Rus oyuncu, ülkesinin milli takımında 4 karşılaşmada sahaya çıktı.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu...

Santrfor bölgesinde oynayan Chalov, forvet arkası ve sağ kanat mevkilerinde de görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu...

CSKA Moskova'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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