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Türkiye Kupası Videolar Fenerbahçe Başakşehir maçı sonrası Mert Hakan Yandaş: Kupa kazandığımız için mutluyuz

Fenerbahçe Başakşehir maçı sonrası Mert Hakan Yandaş: Kupa kazandığımız için mutluyuz

11 Haziran 2023, Pazar 11:45
Fenerbahçe Başakşehir maçı sonrası Mert Hakan Yandaş: Kupa kazandığımız için mutluyuz

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazanarak şampiyon olurken, maçın ardından Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, "Mükemmel bir oyun oynadık. Herkesi tebrik ediyorum. Kupa kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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