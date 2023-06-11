Fenerbahçe Başakşehir maçı sonrası Mert Hakan Yandaş: Kupa kazandığımız için mutluyuz
11 Haziran 2023, Pazar 11:45
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Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazanarak şampiyon olurken, maçın ardından Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, "Mükemmel bir oyun oynadık. Herkesi tebrik ediyorum. Kupa kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)