Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci Başakşehir maçı sonrası konuştu! "7 yıllık kupa hasretini sonlandırdık"

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Mücadeleden sonra sarı-lacivertlilerin yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci önemli açıklamalarda bulundu. İşte İrfan Can Kahveci'nin sözleri...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Mücadeleden sonra sarı-lacivertlilerin yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE İRFAN CAN KAHVECİ'NİN SÖZLERİ:

İyisiyle kötüsüyle bir sezon bitti. Kupayla bittiği için mutluyuz. Bu kupa, Süper Kupa'nın, ligin ve Türkiye Kupası'nın başlangıcı olur inşallah. Taraftarlarımız hep arkamızdaydı. Onlara teşekkür ediyoruz. İyisiyle kötüsüyle, sonuçta bir kupayla sezonu bitirdik. Kulübün 7 yıllık kupa hasreti vardı. Bunu sonlandırdık. Diğer kupaların başlangıcı olur inşallah. Sezona çok iyi başlamıştım. Dünya Kupası'ndan sonra biraz... Sezon da uzun sürdü. 12 aydır duraksamadan devam ediyoruz. Bazen düşüşler oluyor. Taraftarlarımız arkamızda olunca tekrar yükseliyoruz. İnşallah hep arkamızda olurlar. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.