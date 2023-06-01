Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus başarısız mı?

Jorge Jesus başarısız mı?

Şampiyonluğun kaçmasının ardından herkes birbirine bu soruyu yöneltiyor. Bir kesim, Fenerbahçe için tek ihtimalin şampiyonluk olduğunu, bunun dışında hiçbir sonucun yetmeyeceğini savundu. Diğer taraf ise Jorge Jesus'un ligde 2.29 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladığını ancak Galatasaray'ın ekstra işler yaptığını belirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Jorge Jesus başarısız mı?
Şampiyonluğun kaçmasının ardından herkes birbirine bu soruyu yöneltiyor. Bir kesim, Fenerbahçe için tek ihtimalin şampiyonluk olduğunu, bunun dışında hiçbir sonucun yetmeyeceğini savundu. Diğer taraf ise Jorge Jesus'un ligde 2.29 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladığını ancak Galatasaray'ın ekstra işler yaptığını belirtti.
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