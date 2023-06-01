Jorge Jesus başarısız mı?

Şampiyonluğun kaçmasının ardından herkes birbirine bu soruyu yöneltiyor. Bir kesim, Fenerbahçe için tek ihtimalin şampiyonluk olduğunu, bunun dışında hiçbir sonucun yetmeyeceğini savundu. Diğer taraf ise Jorge Jesus'un ligde 2.29 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladığını ancak Galatasaray'ın ekstra işler yaptığını belirtti.
Şampiyonluğun kaçmasının ardından herkes birbirine bu soruyu yöneltiyor. Bir kesim, Fenerbahçe için tek ihtimalin şampiyonluk olduğunu, bunun dışında hiçbir sonucun yetmeyeceğini savundu. Diğer taraf ise Jorge Jesus'un ligde 2.29 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladığını ancak Galatasaray'ın ekstra işler yaptığını belirtti.