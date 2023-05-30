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Bein ÖZET! Beinsports özet izle | Fenerbahçe - Antalyaspor MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Antalyaspor, 36. hafta müsabakasında Ülker Stadyumu'nda karşılaşıyor. Kritik maçta ikinci yarı oynanıyor, maç bitiminde karşılaşmanın tüm ayrıntıları haberimizde yer alacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 22:11
Bein ÖZET! Beinsports özet izle | Fenerbahçe - Antalyaspor MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı - CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 36. hafta müsabakası ile devam ediyor. Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçın özeti futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, BeIN SPORTS özet nereden ve nasıl izlenir? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı özeti izle...

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI ÖZETİ NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe - Antalyaspor, 36. hafta müsabakasında karşılaşıyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor, maç bitiminde karşılaşmanın tüm ayrıntıları haberimizde yer alacak.

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