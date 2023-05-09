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Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti! Süper Lig'in yeni ekibine flaş transfer

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Sarı lacivertli yönetim ayrılacak isimleri netleştirirken kadrodaki isimlere sürpriz teklifler gelmeye başladı. İşte Kanarya'da vedaya hazırlanan ilk isim... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 18:48
Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti! Süper Lig'in yeni ekibine flaş transfer

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Giresunspor'a 2 puan bırakarak büyük yara aldı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti! Süper Lig'in yeni ekibine flaş transfer

Şampiyonluk umudunu sürdürmek isteyen Kanarya, 34. haftada Trabzonspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti! Süper Lig'in yeni ekibine flaş transfer

2 kulvarda mücadele eden sarı lacivertlilerde gelecek sezonun planlaması yapılıyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti! Süper Lig'in yeni ekibine flaş transfer

Kanarya'da kadrodan ayrılacak isimler netleşirken oyunculara gelen tekliflerde değerlendiriliyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti! Süper Lig'in yeni ekibine flaş transfer

Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen Serdar Dursun ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti! Süper Lig'in yeni ekibine flaş transfer

Milli forvet için Süper Lig'in yeni ekibi devreye girdi.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti! Süper Lig'in yeni ekibine flaş transfer

Akşam'da yer alan habere göre, Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Samsunspor, Serdar Dursun ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti! Süper Lig'in yeni ekibine flaş transfer

Sarı-Lacivertli takımda süre bulamadığı için mutsuz olan ve yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirmek isteyen deneyimli forvetle sezon biter bitmez masaya oturulacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti! Süper Lig'in yeni ekibine flaş transfer

Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt formasıyla attığı 27 golle dikkatleri üzerine çeken Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti! Süper Lig'in yeni ekibine flaş transfer

31 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon Jesus'un gözüne giremedi.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti! Süper Lig'in yeni ekibine flaş transfer

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan oyuncu bu sezon 25 maçta görev aldı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti! Süper Lig'in yeni ekibine flaş transfer

Tecrübeli oyuncu sarı lacivertli forma altında bu sezon 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti! Süper Lig'in yeni ekibine flaş transfer

2 sezon Türkiye'de görev alan oyuncu Fenerbahçe'de toplam 62 maçta 19 gol katkısı sağladı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti! Süper Lig'in yeni ekibine flaş transfer

Türkiye'ye geldikten sonra milli takım daveti alan golcü oyuncu 10 maçta ay-yıldızlı formayı terletti.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti! Süper Lig'in yeni ekibine flaş transfer

Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro olarak gösteriliyor.

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