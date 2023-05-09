Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti! Süper Lig'in yeni ekibine flaş transfer

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Giresunspor'a 2 puan bırakarak büyük yara aldı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Giresunspor'a 2 puan bırakarak büyük yara aldı.
Şampiyonluk umudunu sürdürmek isteyen Kanarya, 34. haftada Trabzonspor'u konuk edecek.
2 kulvarda mücadele eden sarı lacivertlilerde gelecek sezonun planlaması yapılıyor.
Kanarya'da kadrodan ayrılacak isimler netleşirken oyunculara gelen tekliflerde değerlendiriliyor.
Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen Serdar Dursun ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Milli forvet için Süper Lig'in yeni ekibi devreye girdi.
Akşam'da yer alan habere göre, Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Samsunspor, Serdar Dursun ile ilgileniyor.
Sarı-Lacivertli takımda süre bulamadığı için mutsuz olan ve yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirmek isteyen deneyimli forvetle sezon biter bitmez masaya oturulacağı ifade edildi.
Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt formasıyla attığı 27 golle dikkatleri üzerine çeken Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmuştu.
31 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon Jesus'un gözüne giremedi.
Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan oyuncu bu sezon 25 maçta görev aldı.
Tecrübeli oyuncu sarı lacivertli forma altında bu sezon 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.
2 sezon Türkiye'de görev alan oyuncu Fenerbahçe'de toplam 62 maçta 19 gol katkısı sağladı.
Türkiye'ye geldikten sonra milli takım daveti alan golcü oyuncu 10 maçta ay-yıldızlı formayı terletti.
Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro olarak gösteriliyor.
31 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi devam ediyor.