FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Giresunspor maçı planı belli oldu!

Jesus, "Şampiyonluk yarışı psikolojik bir savaş içerir. Birçok dinamiğe sahip olan zirvede rakipten önce oynamak da avantajdır. Giresunspor'u yenersek bu avantajı kullanacağız. Rakibimiz baskı altında mücadeleye çıkacak" dedi.