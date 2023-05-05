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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Giresunspor maçı planı belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımın tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus, bu maç öncesi planını belirledi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 10:22
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Giresunspor maçı planı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor deplasmanından beraberlikle dönen Fenerbahçe'de gözler artık Süper Lig'e çevrildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Giresunspor maçı planı belli oldu!

Pazar günü Giresunspor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, sürprize izin vermeden net bir galibiyet almayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Giresunspor maçı planı belli oldu!

Geçtiğimiz haftalarda G.Saray'dan sonra oynadıkları için eleştiride bulunan Jorge Jesus için bu maç ayrı bir önem taşıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Giresunspor maçı planı belli oldu!

Bu kez şampiyonluktaki rakibinin pazartesi günü oynayacağı haftada, Portekizli teknik adam yoluna kayıpsız devam ederek G.Saray'la puanları eşitlemek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Giresunspor maçı planı belli oldu!

PSİKOLOJİK SAVAŞ

Maç fazlasıyla da puanları eşitleyecek sarı-lacivertli ekipte Jesus, G.Saray'ın pazartesi günü oynayacağı Başakşehir mücadelesine stresli çıkacağını düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Giresunspor maçı planı belli oldu!

Oyuncularıyla toplantı yapan Portekizli hoca, şampiyonluk mücadelesinde bu durumun önemi değindi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Giresunspor maçı planı belli oldu!

Jesus, "Şampiyonluk yarışı psikolojik bir savaş içerir. Birçok dinamiğe sahip olan zirvede rakipten önce oynamak da avantajdır. Giresunspor'u yenersek bu avantajı kullanacağız. Rakibimiz baskı altında mücadeleye çıkacak" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Giresunspor maçı planı belli oldu!

ŞİMŞEK YÖNETECEK

Giresunspor maçının hakemi Bahattin Şimşek oldu. Bu sezon kupada 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçını yöneten Şimşek, sarı-lacivertli ekibin toplam 6 maçında düdük çaldı. F.Bahçe 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Giresunspor maçı planı belli oldu!

FORMA CRESPO'NUN

Giresunspor maçında orta sahada önemli eksikler var. Arao ve İrfan Can cezalı. İsmail sakatlığı sebebiyle yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Giresunspor maçı planı belli oldu!

Jesus, orta alanda Crespo'ya forma verecek. Son haftalarda gözden düşen Portekizli'nin partneri Mert Hakan olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un Giresunspor maçı planı belli oldu!

Crespo, son olarak 24. haftada Kayserispor maçına ilk 11'de başlamıştı.

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