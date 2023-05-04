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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de 2023/2024 sezonu için çalışmalar şimdiden başladı. Gelecek sezon kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 12:46 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 12:48
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe'de sezonun bitimine kısa bir süre kala gelecek yıl için çalışmalar hızlandı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Takımı sezon başında Jorge Jesus'a emanet eden sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Jesus yönetiminde lig ve kupada iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de deneyimli çalıştırıcının geleceği belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Adı Brezilya ve Suudi Arabistan Milli Takımı ile anılan Jorge Jesus, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili konuşmuştu.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

"ALİ KOÇ OLMAZSA BEN DE OLMAM"

68 yaşındaki teknik adam, "Başkanımız beni davet etti. Bu sezon sonuç ne olursa olsun önümüzdeki sezon ne yapabileceğimize dair konuşmak istedi benimle. Ben de her zaman olduğu gibi sezon bittiğinde sezonun son günü kararımı veriyorum. Kariyerimde hep böyle yaptım. Başkanımız kalırsa senaryo benim için farklı olur. Başkanımız olmazsa ben de olmam." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Kısa süre içerisinde Jorge Jesus ile yeni sözleşme konusunda masaya oturması beklenen sarı-lacivertliler, teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi hareketli bir yaz transfer dönemi beklenen Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Birçok oyuncuyu takımdan göndermeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık yolda...

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

EMRE MOR YOLCU

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Emre Mor için sezon sonu yeniden Avrupa yolu gözüktü.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Sarı-lacivertlilerde başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına giren Emre Mor için İtalya'dan teklif geliyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel ile performansı yeniden yükselişe geçmiş ve geçtiğimiz yaz 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Sarı-lacivertlilerle 2025'in yazına kadar sözleşmesi bulunan başarılı oyuncu yeniden Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

BOLOGNA TALİP OLDU

Akşam'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerin yıldızı Emre Mor için Serie A ekiplerinden Bologna harekete geçti.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

İtalyan ekibinin sezon sonunda yıldız oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif götüreceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

MONZA DA TAKİPTE

Öte yandan bir diğer Serie A takımı Monza'nın da Emre Mor'u yakından takip ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Kariyerine Avrupa'da başlayan Emre Mor, yeniden Avrupa sahnesine çıkarak kendisini ispatlamak istiyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, başarılı oyuncu için en az 8-9 milyon Euro civarında bonservis geliri bekliyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıktı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Yıldız futbolcu, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Emre'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro.

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