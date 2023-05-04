Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

"ALİ KOÇ OLMAZSA BEN DE OLMAM"

68 yaşındaki teknik adam, "Başkanımız beni davet etti. Bu sezon sonuç ne olursa olsun önümüzdeki sezon ne yapabileceğimize dair konuşmak istedi benimle. Ben de her zaman olduğu gibi sezon bittiğinde sezonun son günü kararımı veriyorum. Kariyerimde hep böyle yaptım. Başkanımız kalırsa senaryo benim için farklı olur. Başkanımız olmazsa ben de olmam." ifadelerini kullanmıştı.