Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe'de sezonun bitimine kısa bir süre kala gelecek yıl için çalışmalar hızlandı.
Fenerbahçe'de sezonun bitimine kısa bir süre kala gelecek yıl için çalışmalar hızlandı.
Takımı sezon başında Jorge Jesus'a emanet eden sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Jesus yönetiminde lig ve kupada iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de deneyimli çalıştırıcının geleceği belirsizliğini koruyor.
Adı Brezilya ve Suudi Arabistan Milli Takımı ile anılan Jorge Jesus, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili konuşmuştu.
"ALİ KOÇ OLMAZSA BEN DE OLMAM"
68 yaşındaki teknik adam, "Başkanımız beni davet etti. Bu sezon sonuç ne olursa olsun önümüzdeki sezon ne yapabileceğimize dair konuşmak istedi benimle. Ben de her zaman olduğu gibi sezon bittiğinde sezonun son günü kararımı veriyorum. Kariyerimde hep böyle yaptım. Başkanımız kalırsa senaryo benim için farklı olur. Başkanımız olmazsa ben de olmam." ifadelerini kullanmıştı.
Kısa süre içerisinde Jorge Jesus ile yeni sözleşme konusunda masaya oturması beklenen sarı-lacivertliler, teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi hareketli bir yaz transfer dönemi beklenen Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.
Birçok oyuncuyu takımdan göndermeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık yolda...
EMRE MOR YOLCU
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Emre Mor için sezon sonu yeniden Avrupa yolu gözüktü.
Sarı-lacivertlilerde başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına giren Emre Mor için İtalya'dan teklif geliyor.
Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel ile performansı yeniden yükselişe geçmiş ve geçtiğimiz yaz 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
Sarı-lacivertlilerle 2025'in yazına kadar sözleşmesi bulunan başarılı oyuncu yeniden Avrupa ekiplerinin radarına girdi.
BOLOGNA TALİP OLDU
Akşam'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerin yıldızı Emre Mor için Serie A ekiplerinden Bologna harekete geçti.
İtalyan ekibinin sezon sonunda yıldız oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif götüreceği iddia edildi.
MONZA DA TAKİPTE
Öte yandan bir diğer Serie A takımı Monza'nın da Emre Mor'u yakından takip ettiği öğrenildi.
Kariyerine Avrupa'da başlayan Emre Mor, yeniden Avrupa sahnesine çıkarak kendisini ispatlamak istiyor.
Sarı-lacivertliler, başarılı oyuncu için en az 8-9 milyon Euro civarında bonservis geliri bekliyor.
Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıktı.
Yıldız futbolcu, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Emre'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro.