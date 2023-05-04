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Arda Güler’e büyük onur! O listeye girdi

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, her geçen gün Avrupa'nın ilgi odağı olmaya devam ediyor. 18 yaşındaki futbolcu ESPN'in hazırladığı Avrupa'nın en iyi performans gösteren 23 yaş altı genç futbolcusu listesinde Nisan ayının en iyi 6 ismi arasına girmeyi başardı. Listede Güler hakkında çarpıcı ifadeler kullanıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 16:45
Arda Güler’e büyük onur! O listeye girdi

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler genç yaşına rağmen oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bırakıyor.

Arda Güler’e büyük onur! O listeye girdi

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin takibinde olan genç futbolcu, bir kez daha dış basında kendine yer edindi.

Arda Güler’e büyük onur! O listeye girdi

Güler, Amerika merkezli spor kanalı ESPN'in her ay düzenli olarak yaptığı 'Avrupa'nın en iyi performans gösteren 23 yaş altı genç futbolcusu' listesinin Nisan ayı bölümünde girmeyi başardı.

Arda Güler’e büyük onur! O listeye girdi

Nisan ayının en iyi 6 genç futbolcusundan birisi olan Güler hakkında şu ifadelere yer verildi:

Arda Güler’e büyük onur! O listeye girdi

"Arda Güler, Türk futbolunun yeni dahisi olarak tanıtılmıştı, ancak şimdiden Fenerbahçe A takımında muazzam yeteneğini göstermeye başladı."

Arda Güler’e büyük onur! O listeye girdi

"Umut verici bir ilk sezonun ardından ilk kez 16 yaşında üst düzey rekabetçi futbolla tanıştı."

Arda Güler’e büyük onur! O listeye girdi

"Sezon başında Mesut Özil'in 10 numaralı formasını seve seve kabul etti, bu da kendisinden beklentileri ile kendine olan inancı hakkında çok şey anlatıyor."

Arda Güler’e büyük onur! O listeye girdi

"Sol ayaklı, teknik olarak üstün bir oyun kurucu ve özellikle sağdan içeri girerken boşluk bulabiliyor. Vizyonu 18 yaşındaki bir oyuncu için olağanüstü."

Arda Güler’e büyük onur! O listeye girdi

"Türk oyuncu, hızlı vücut çalımları ve ustaca dokunuşlarla rakiplerini sürekli aldatabiliyor."

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