Arda Güler’e büyük onur! O listeye girdi

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler genç yaşına rağmen oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bırakıyor.
Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler genç yaşına rağmen oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bırakıyor.
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin takibinde olan genç futbolcu, bir kez daha dış basında kendine yer edindi.
Nisan ayının en iyi 6 genç futbolcusundan birisi olan Güler hakkında şu ifadelere yer verildi:
"Arda Güler, Türk futbolunun yeni dahisi olarak tanıtılmıştı, ancak şimdiden Fenerbahçe A takımında muazzam yeteneğini göstermeye başladı."
"Umut verici bir ilk sezonun ardından ilk kez 16 yaşında üst düzey rekabetçi futbolla tanıştı."
"Sezon başında Mesut Özil'in 10 numaralı formasını seve seve kabul etti, bu da kendisinden beklentileri ile kendine olan inancı hakkında çok şey anlatıyor."
"Sol ayaklı, teknik olarak üstün bir oyun kurucu ve özellikle sağdan içeri girerken boşluk bulabiliyor. Vizyonu 18 yaşındaki bir oyuncu için olağanüstü."
"Türk oyuncu, hızlı vücut çalımları ve ustaca dokunuşlarla rakiplerini sürekli aldatabiliyor."
"Güler, Nisan ayında İstanbulspor'a karşı alınan 3-3'lük beraberlikte attığı iki golle bitiricilik becerilerini sergiledi ve son zamanlarda Arsenal'e transferi konuşuluyor."