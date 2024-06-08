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TYT SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | 2024 TYT kapılar saat kaçta açılacak, kapanacak? Salona son giriş ne zaman?

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 8 Haziran Cumartesi günü yapılıyor. 3 milyon 36 bin 945 kişinin başvurduğu sınavda adaylar, eğitim görmek istedikleri üniversite ve bölümü kazanabilmek adına birbiriyle yarışacak. Peki TYT son giriş saati kaç? 2024 TYT kapılar saat kaçta açılacak, kapanacak? Salona son giriş ne zaman?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 09:50
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TYT SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | 2024 TYT kapılar saat kaçta açılacak, kapanacak? Salona son giriş ne zaman?

TYT SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | ÖSYM'nin düzenlediği üniversite sınavına katılarak ideallerini gerçekleştirmek için en büyük adımı atan adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 3 milyondan fazla adayın birbiriyle yarışacağı 3 oturumlu sınavın ilk etabı Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak. Güvenlik sebebiyle sınava kısa bir süre sınav salonlarına alım yapılmazken TYT son giriş saati kaç? 2024 TYT kapılar saat kaçta açılacak, kapanacak? Salona son giriş ne zaman? soruları da en çok merak edilenler arasında yerini aldı. İşte detaylar...

TYT KAPILAR SAAT KAÇTA AÇILACAK, KAPANACAK?

Üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), iki oturumda gerçekleşiyor. Sınavlardan ilki olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT), 8 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav salonlarına son giriş saati ise 10.00 olarak belirlenmiştir. Salonların kapıları, sınavdan 1 saat önce yani 09.00'da başlayacak ve adaylar sınav salonlarındaki yerlerine bu saatten itibaren alınabilecek. 10.00'da ise kapılar kapanacak ve bu saatten sonra gelen adaylar, sınav salonlarına alınmayacak.

SINAV SALONUNA SON GİRİŞ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan YKS giriş kılavuzunda, adayların sınav salonuna son giriş saati 10.00 olarak belirtilmiş, 10.00'dan sonra girmek isteyen adayların sınav salonuna alınmayacağı ifade edilmiştir. Sınava girecekleri binaya ise yoğunluk oluşmaması adına, adayların 1 saat önce gelmeleri tavsiye edilen kılavuzda şu ifadelere yer verilmiştir:

"Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat

15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

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