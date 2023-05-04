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FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai'nin babasından flaş transfer sözleri! "Bayern Münih ya da..."

Fenerbahçe'de Macar stoper Attila Szalai'nin babasından hem sarı-lacivertliler'deki geleceği hem de olası transferiyle ilgili açıklamalar geldi. Baba Szalai, "Her yaz çok ciddi transfer teklifleri oluyor..." ifadelerini kullandı. İşte haberin devamı... | Fb spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 14:31 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 14:33
FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai'nin babasından flaş transfer sözleri!

SZALAI'NİN BABASINDAN TRANSFER SÖZLERİ!

Sarı-lacivertliler'in Macar stoperi Attila Szalai'nin geleceğiyle ilgili babası Attila Szalai açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai'nin babasından flaş transfer sözleri!

GOL ATINCA SEVİNÇTEN ZIPLIYORUM

Macaristan'da yayın Sportsradio'nun 'Hazafutas' isimli programına konuşan baba Attila Szalai, "Oğlum bir gol attığında, bu galibiyet golü de olursa, ya donup kalıyorum ya ağlıyorum ya da sevinçten zıplıyorum. O anki ruh halime göre değişiyor. Keşke her anne baba benim gibi bir mutluluk yaşasa." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai'nin babasından flaş transfer sözleri!

Baba Attila Szalai, "Her yaz çok ciddi transfer teklifleri oluyor ama size tüm gerçeği söyleyemem. Attila, şu anda Fenerbahçe'ye konsantre olmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai'nin babasından flaş transfer sözleri!

Çünkü şampiyonluk şansları devam ediyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin bitimine 2 yıl var.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai'nin babasından flaş transfer sözleri!

Attila için ne kadar bonservis isteyeceği konusu Fenerbahçe'ye kalmış.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai'nin babasından flaş transfer sözleri!

Örneğin; Fenerbahçe 20 milyon euro bonservis isterse bunu başka bir kulüp vermeyebilir. Çünkü o sonuçta bir defans oyuncusu, forvet değil." dedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai'nin babasından flaş transfer sözleri!

HİÇBİR ZAMAN PARAYLA İLGİLENMEDİK

Baba Attila Szalai, "Ne oğlum ne ben hiçbir zaman parayla ilgilenmedik. Bir transfer söz konusuysa, içinizde bir mutluluk mu yoksa ilgisizlik mi hissettiğinizi düşünmeniz gerekir." açıklamasında bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai'nin babasından flaş transfer sözleri!

Attila Szalai'nin babası, "Attila birçok takımda oynayabilir. Düşünülebilecek birçok kulüp var...

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai'nin babasından flaş transfer sözleri!

Fenerbahçe'den sonra direkt Bayern Münih ya da Borussia Dortmund'un ilk aşamada gidebileceği bir kulüp olduğunu düşünmüyorum.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai'nin babasından flaş transfer sözleri!

Bunun yerine sürekli oynayabileceği ve kendini geliştirmeye devam edebileceği bir Bundesliga veya Premier Lig orta sıra takımı en doğru seçenek olabilir." sözleriyle röportajı sonlandırdı.

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