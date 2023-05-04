FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai'nin babasından flaş transfer sözleri! "Bayern Münih ya da..."

GOL ATINCA SEVİNÇTEN ZIPLIYORUM

Macaristan'da yayın Sportsradio'nun 'Hazafutas' isimli programına konuşan baba Attila Szalai, "Oğlum bir gol attığında, bu galibiyet golü de olursa, ya donup kalıyorum ya ağlıyorum ya da sevinçten zıplıyorum. O anki ruh halime göre değişiyor. Keşke her anne baba benim gibi bir mutluluk yaşasa." ifadelerini kullandı.