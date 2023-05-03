FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için...

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden ve her iki kupaya da talip olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden ve her iki kupaya da talip olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını hızlandırdı.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirecek olan yönetim, eksik mevkilere takviye yaparak takımı güçlendirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'de yapılacak takviyelerle birlikte birçok isimle de yollar ayrılacak.
Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Enner Valencia geliyor.
Ekvadorlu yıldız, geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta korkutan bir sakatlık yaşamıştı.
Karşılaşmanın 5. dakikasında ceza sahasına yapılan ortaya hareketlenen Enner Valencia ile kaleci Ali Şaşal çarpıştı.
Yerde kalan Ekvadorlu golcü yerden kalkamayınca sahaya gelen ambulansla hastaneye götürüldü.
Kupada Sivasspor ile oynanacak maçın kadrosuna tedbir amaçlı olarak dahil edilmeyen deneyimli futbolcunun Giresunspor maçında kadroda yer alması bekleniyor.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Enner Valencia'nın Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor.
Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'de kalmak istediğini açıklayan Valencia'nın adı sık sık Internacional ile anılıyor.
Sarı-lacivertlilerle sözleşmesinin son yılında olan Ekvadorlu forvetin Brezilya ekibiyle ön sözleşme imzaladığı iddia edilmişti.
Valencia'nın Internacional'e transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Valencia, Internacional ile ön anlaşma imzaladı.
GÖRÜŞMEYİ REDDETMELERİNİN SEBEBİ...
Portal Do Colorado'da yer alan haberde, Internacional'li yöneticilerin, Valencia'nın Türkiye'deki durumunun bozmamak için görüşme yapıldığını reddettikleri belirtildi.
Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maça çıktı.
Ekvadorlu forvet, 31 gol ve 6 asistlik performansıyla 38 gole direkt katkıda bulundu.
Valencia'nın güncel piyasa değeri ise 3.8 milyon Euro.