Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için...

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Enner Valencia'nın Internacional ile anlaştığı ve yıldız futbolcunun Brezilya ekibiyle ön sözleşme imzaladığı iddia edilmişti. Brezilya basını, Valencia transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 14:48 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:06
Mert Kılıç
FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için...

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden ve her iki kupaya da talip olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için...

Sarı-lacivertliler, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını hızlandırdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirecek olan yönetim, eksik mevkilere takviye yaparak takımı güçlendirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için...

Fenerbahçe'de yapılacak takviyelerle birlikte birçok isimle de yollar ayrılacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için...

Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Enner Valencia geliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için...

Ekvadorlu yıldız, geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta korkutan bir sakatlık yaşamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için...

Karşılaşmanın 5. dakikasında ceza sahasına yapılan ortaya hareketlenen Enner Valencia ile kaleci Ali Şaşal çarpıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için...

Yerde kalan Ekvadorlu golcü yerden kalkamayınca sahaya gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için...

Tomografi ve MR sonuçlarında bir soruna rastlanmayan Valencia, takımla birlikte İstanbul'a döndü.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için...

Kupada Sivasspor ile oynanacak maçın kadrosuna tedbir amaçlı olarak dahil edilmeyen deneyimli futbolcunun Giresunspor maçında kadroda yer alması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Enner Valencia'nın Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için...

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'de kalmak istediğini açıklayan Valencia'nın adı sık sık Internacional ile anılıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için...

Sarı-lacivertlilerle sözleşmesinin son yılında olan Ekvadorlu forvetin Brezilya ekibiyle ön sözleşme imzaladığı iddia edilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için...

Valencia'nın Internacional'e transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için...

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Valencia, Internacional ile ön anlaşma imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için...

GÖRÜŞMEYİ REDDETMELERİNİN SEBEBİ...

Portal Do Colorado'da yer alan haberde, Internacional'li yöneticilerin, Valencia'nın Türkiye'deki durumunun bozmamak için görüşme yapıldığını reddettikleri belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için...

Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia ile ilgili şok gerçek! Türkiye'deki durumunu bozmamak için...

Ekvadorlu forvet, 31 gol ve 6 asistlik performansıyla 38 gole direkt katkıda bulundu.

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