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Fenerbahçe'de Enner Valencia hastaneye kaldırıldı!

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ile Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçta 10. dakika dolmadan Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural ile Fenerbahçe'de Enner Valencia çarpıştı ve iki oyuncu da yerde kaldı. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 19:17 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 19:38
Fenerbahçe'de Enner Valencia hastaneye kaldırıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de rakip kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışan sarı-lacivertli futbolcu Enner Valencia, sakatlanarak oyundan çıktı.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Arda Güler'in şık pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, altıpasın önünde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştı.

Pozisyonun devamında meşin yuvarlak sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nda kaldı ama hakem Zorbay Küçük, oyunu durdurarak sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.

Valencia, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sarı-lacivertli takımda, Valencia'nın yerine 14. dakikada Diego Rossi oyuna dahil oldu.

İşte o pozisyon...

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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