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Çok gururluyuz

Öte yandan basketbolcular Satou Sabally ve Breanna Stewart'ın görüşlerine de yer verildi. Sabally, "Çok mutluyuz, herkesi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. Breanna Stewart ise "Buraya gelmeyi, burada olmayı, bu iki kupayı almayı çok istedik. Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Çok gururluyuz
Öte yandan basketbolcular Satou Sabally ve Breanna Stewart'ın görüşlerine de yer verildi. Sabally, "Çok mutluyuz, herkesi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. Breanna Stewart ise "Buraya gelmeyi, burada olmayı, bu iki kupayı almayı çok istedik. Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.
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