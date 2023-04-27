Çok gururluyuz

Öte yandan basketbolcular Satou Sabally ve Breanna Stewart'ın görüşlerine de yer verildi. Sabally, "Çok mutluyuz, herkesi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. Breanna Stewart ise "Buraya gelmeyi, burada olmayı, bu iki kupayı almayı çok istedik. Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.
Öte yandan basketbolcular Satou Sabally ve Breanna Stewart'ın görüşlerine de yer verildi. Sabally, "Çok mutluyuz, herkesi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. Breanna Stewart ise "Buraya gelmeyi, burada olmayı, bu iki kupayı almayı çok istedik. Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.