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EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Kadıköy'de

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe'de EuroLeague şampiyonu olan kadın basketbol takımı, şampiyonluk kupasıyla birlikte taraftarı selamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 20:04
EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Kadıköy'de

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk etti.

Geçtiğimiz hafta Kadınlar EuroLeague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni mağlup ederek Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk kupasıyla birlikte taraftarı selamladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, 'Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe!' pankartıyla sahaya çıkan kadın basketbol takımını dakikalarca alkışlayarak destek verdi.

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar EuroLeague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

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