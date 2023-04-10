Emre Demir dönecek

Fenerbahçe'nin devre arasında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Emre Demir, Samsun'a kiralanmıştı. Genç oyuncu, sezon sonunda yeniden sarı- lacivertli ekibe geri dönecek. Emre kendini ispatlayarak gelecek sezonun ana kadrosunda kendine yer bulmayı hedefliyor. Samsunspor'da 2 maçta toplam 20 dakika oynadı. 1 gol kaydetti.
Fenerbahçe'nin devre arasında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Emre Demir, Samsun'a kiralanmıştı. Genç oyuncu, sezon sonunda yeniden sarı- lacivertli ekibe geri dönecek. Emre kendini ispatlayarak gelecek sezonun ana kadrosunda kendine yer bulmayı hedefliyor. Samsunspor'da 2 maçta toplam 20 dakika oynadı. 1 gol kaydetti.