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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo'dan şaşırtan hareket! O paylaşımı beğendi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de, ligde alınan Beşiktaş derbisi mağlubiyetinin ardından geleceği konusunda tartışmalar çıkan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo, sürpriz bir hamleye imza attı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 12:38 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 12:40
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo'dan şaşırtan hareket! O paylaşımı beğendi

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, sarı-lacivertli takımda taşları yerinden oynattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo'dan şaşırtan hareket! O paylaşımı beğendi

Bu sezona Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile giren Fenerbahçe, Dünya Kupası öncesi büyük sükse yaratırken son dönemde beklentilerin altında kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo'dan şaşırtan hareket! O paylaşımı beğendi

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde önemli rakiplerine karşı çıktığı zorluk düzeyi yüksek maçlarda galip gelemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo'dan şaşırtan hareket! O paylaşımı beğendi

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ile 1 beraberlik yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo'dan şaşırtan hareket! O paylaşımı beğendi

Hem ligde hem de Avrupa'da kritik maçlarda sonuca ulaşamayan sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda ederken, ligde de şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo'dan şaşırtan hareket! O paylaşımı beğendi

Kupadaki Kayserispor maçında olumsuz bir sonuç alınması halinde Jesus ile yolların ayrılması bekleniyordu ancak sarı-lacivertli ekip sahadan 4-1 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo'dan şaşırtan hareket! O paylaşımı beğendi

Ancak Kayserispor karşısında başarılı sonuç alan Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yola devam etme kararı almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo'dan şaşırtan hareket! O paylaşımı beğendi

Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo Jesus, sosyal medya hesabından beğendiği paylaşımla taraftarı çılgına çevirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo'dan şaşırtan hareket! O paylaşımı beğendi

Fenerbahçe teknik direkötür Jorge Jesus'un büyük oğlu Gonçalo Jesus, babasını Flamengo'ya döneceğine dair sosyal medyada yapılan paylaşımları beğendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo'dan şaşırtan hareket! O paylaşımı beğendi

Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo, Fenerbahçe'yi nankör bir kulüp olarak nitelendiren ve Flamengo'ya dönmesi gerektiğini belirten bir yorumu beğendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo'dan şaşırtan hareket! O paylaşımı beğendi

Gonçalo Jesus, Flamengo'ya olan aşkını hiçbir zaman gizlemedi. Jorge Jesus 2020'de kulüpten ayrıldığında Flamengo için bir metin yayınladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo'dan şaşırtan hareket! O paylaşımı beğendi

Ayrıca Flamengo'nun Maracana'daki maçlarında formayla izleyecek kadar fanatik bir taraftar.

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