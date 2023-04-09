FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo'dan şaşırtan hareket! O paylaşımı beğendi

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, sarı-lacivertli takımda taşları yerinden oynattı.
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, sarı-lacivertli takımda taşları yerinden oynattı.
Bu sezona Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile giren Fenerbahçe, Dünya Kupası öncesi büyük sükse yaratırken son dönemde beklentilerin altında kaldı.
Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde önemli rakiplerine karşı çıktığı zorluk düzeyi yüksek maçlarda galip gelemedi.
Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ile 1 beraberlik yaşadı.
Hem ligde hem de Avrupa'da kritik maçlarda sonuca ulaşamayan sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda ederken, ligde de şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
Kupadaki Kayserispor maçında olumsuz bir sonuç alınması halinde Jesus ile yolların ayrılması bekleniyordu ancak sarı-lacivertli ekip sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Ancak Kayserispor karşısında başarılı sonuç alan Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yola devam etme kararı almıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo Jesus, sosyal medya hesabından beğendiği paylaşımla taraftarı çılgına çevirdi.
Fenerbahçe teknik direkötür Jorge Jesus'un büyük oğlu Gonçalo Jesus, babasını Flamengo'ya döneceğine dair sosyal medyada yapılan paylaşımları beğendi.
Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo, Fenerbahçe'yi nankör bir kulüp olarak nitelendiren ve Flamengo'ya dönmesi gerektiğini belirten bir yorumu beğendi.
Gonçalo Jesus, Flamengo'ya olan aşkını hiçbir zaman gizlemedi. Jorge Jesus 2020'de kulüpten ayrıldığında Flamengo için bir metin yayınladı.
Ayrıca Flamengo'nun Maracana'daki maçlarında formayla izleyecek kadar fanatik bir taraftar.