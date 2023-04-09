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FENERBAHÇE HABERİ: Berisha transferi resmileşiyor! Böyle açıklandı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Alman ekibi Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha'nın kalıcı transferi gerçekleşiyor. Gösterdiği performansla göz dolduran 24 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanma kararı alındı. Augsburg Teknik Direktörü Enrico Maassen, Berisha'nın son durumuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 17:21
FENERBAHÇE HABERİ: Berisha transferi resmileşiyor! Böyle açıklandı

Augsburg, Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha'nın bonservisini almaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Berisha transferi resmileşiyor! Böyle açıklandı

Sarı-lacivertlilerde beklenen performansı sergileyemeyen 24 yaşındaki oyuncu, Alman ekibine kiralanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Berisha transferi resmileşiyor! Böyle açıklandı

Buradaki futboluyla dikkat çeken Berisha, Almanya Milli Takımı'na seçilme başarısı da gösterdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Berisha transferi resmileşiyor! Böyle açıklandı

Alman ekibinin teknik direktörü Enrico Maassen, Berisha için kalıcı bir anlaşma yapacaklarını söyledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Berisha transferi resmileşiyor! Böyle açıklandı

Maassen, "Mergim ile kalıcı bir sözleşme imzalayacağımıza yürekten inanıyorum. Onunla bir sonraki adımı atmak istiyoruz" diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Berisha transferi resmileşiyor! Böyle açıklandı

Maassen, Berisha'nın performansını da överken, "Mergim'in gelişiminden memnunum. Ama bence gelişim açısından hala yapabileceği çok şey var" ifadelerini kullandı.

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