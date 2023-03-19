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Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi kenetlendi! 'Şampiyonluk yemini'

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybından sonra Alanya'dan 3 puanla dönmek için kenetlendi. Kanarya'da Altay Bayındır, "Puan kaybına tahammülümüz yok" dedi. İşte haberin detayları... | FB HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 06:50
Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi kenetlendi! 'Şampiyonluk yemini'

Süper Lig'in ilk yarısında 5 puan öndeyken üst üste alınan yenilgiler sonrasında ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisini düşen Fenerbahçe, Konya'dan gelen haberle umutlandı.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi kenetlendi! 'Şampiyonluk yemini'

2 maç eksiği ile Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan Fenerbahçe seri galibiyetlerle yeniden liderlik koltuğunu almanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi kenetlendi! 'Şampiyonluk yemini'

Takvim'in haberine göre dünkü idman öncesinde bir araya gelip kısa bir toplantı yapan Sarı-Lacivertli futbolcular, birbirlerine liderlik koltuğunu yeniden almak için söz verdi.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi kenetlendi! 'Şampiyonluk yemini'

3 PUANDAN DAHA FAZLASI...

Sarı-lacivertli futbolcular, Konya'dan gelen haber sonrasında Sevilla maçının üzüntüsünü de bir kenara bırakarak yeni bir hedef için tekrar kenetlenmiş oldu.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi kenetlendi! 'Şampiyonluk yemini'

Kaptan Altay Bayındır da kısa bir konuşma yaparak, "Puan kaybına tahammülümüz yok ama önce Alanya maçını kazanmalıyız.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi kenetlendi! 'Şampiyonluk yemini'

Bu maçı kazanırsak hem özgüvenimiz artar hem de rakibimizi strese sokarız.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi kenetlendi! 'Şampiyonluk yemini'

Kazanırsak 3 puandan fazlasını elde ederiz" dedi.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi kenetlendi! 'Şampiyonluk yemini'

Teknik direktör Jesus da dün futbolcularıyla idman öncesi kısa süren bir toplantı yaparak maçla ilgili son taktiklerini verdi.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi kenetlendi! 'Şampiyonluk yemini'

Zorlu mücadeleyi ise hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi kenetlendi! 'Şampiyonluk yemini'

Sarı-lacivertlilerde kritik 2 isim Alanya'ya karşı forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi kenetlendi! 'Şampiyonluk yemini'

Sevilla maçında sakatlanan Michy Batshuayi bir süre sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi kenetlendi! 'Şampiyonluk yemini'

Kasığından sakatlanan Batshuayi devam edememişti.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi kenetlendi! 'Şampiyonluk yemini'

Attila Szalai ise sarı kart cezası nedeniyle sahada yer alamayacak.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi kenetlendi! 'Şampiyonluk yemini'

7 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Zajc, Emre Mor ve Arao kart sınırında yer alıyor

Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi kenetlendi! 'Şampiyonluk yemini'

Kanarya son 3 lig maçından da galip ayrıldı.

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