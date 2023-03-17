ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)

UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda Türk futbolu, kritik bir geceyi geride bıraktı. Sıralama kurallarına göre, sezonu ilk 11 ülke arasında tamamlarsak, 2024-25'te Süper Lig şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanacak.
Türkiye, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 2 ve Konferans Ligi'ne 1 takım gönderecek.
• Lig şampiyonu: Şampiyonlar Ligi play-off
• Lig 2.'si: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme
• Lig 3.'sü: Avrupa Ligi 2. ön eleme
• Lig 4.'sü: Konferans Ligi 2. ön eleme
• Kupa şampiyonu: Avrupa Ligi play-off