ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)

RÖVANŞTA İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALAMADIK

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Sevilla ile 2-0'ın rövanşına çıktı. Sarı lacivertliler iyi oynadığı maçta rakibini 1-0 yense de Avrupa Ligi'ne veda etti. Konferans Ligi'nde ise, diğer bir temsilcimiz Sivasspor, evinde Fiorentina ile 1-0'ın rövanşında karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar rakibine 4-1'lik sorunla yenilerek Konferans Ligi'nde havlu attı.