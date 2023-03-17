Haberler Fenerbahçe ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)

ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Sivasspor, UEFA ülke puanı açısından çok kritik 2 mücadeleye çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Fenerbahçe deplasmanda Sevilla'ya 2-0 mağlup olmuştu. Sarı lacivertliler, Kadıköy'deki rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup etse de Avrupa Ligi'ne veda etti. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Sivasspor ise ilk maçta 1-0 yenildiği Fioerentina'ya sahasındaki rövanşta da 4-1 mağlup olarak Konferans Ligi'nde havlu attı. Peki, bu maçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı, puanı kaç? İşte UEFA ülke sıralaması ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 09:50 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 10:01
ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)

UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda Türk futbolu, kritik bir geceyi geride bıraktı. Sıralama kurallarına göre, sezonu ilk 11 ülke arasında tamamlarsak, 2024-25'te Süper Lig şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanacak.

Türkiye, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 2 ve Konferans Ligi'ne 1 takım gönderecek.

• Lig şampiyonu: Şampiyonlar Ligi play-off
• Lig 2.'si: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme
• Lig 3.'sü: Avrupa Ligi 2. ön eleme
• Lig 4.'sü: Konferans Ligi 2. ön eleme
• Kupa şampiyonu: Avrupa Ligi play-off

ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)

RÖVANŞTA İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALAMADIK

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Sevilla ile 2-0'ın rövanşına çıktı. Sarı lacivertliler iyi oynadığı maçta rakibini 1-0 yense de Avrupa Ligi'ne veda etti. Konferans Ligi'nde ise, diğer bir temsilcimiz Sivasspor, evinde Fiorentina ile 1-0'ın rövanşında karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar rakibine 4-1'lik sorunla yenilerek Konferans Ligi'nde havlu attı.

ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)

VALENCIA'NIN GOLÜ YETMEDİ

Kadıköy'de oynanan mücadelede sarı lacivertli ekibin golü 41. dakikada penaltıdan Enner Valencia'nın ayağından geldi. Maç boyunca baskılı bir futbol oynayan Fenerbahçe, maçı uzatmaya götürecek ikinci golü bulamayınca, karşılaşma boyunca maçı soğutmak ve durdurmak için her yola başvuran Sevilla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)

SİVASSPOR RAKİBİNE DİŞ GEÇİREMEDİ

İtalya'da oynanan ilk maçta Fiorentina'ya 1-0 mağlup olan Sivasspor sahasında büyük umutlarla çıktığı rövanşta ilk golü bulan taraf olsa da rakibinin gollerine engel olamayınca mücadeleden 4-1 yenik ayrıldı. Sivasspor'un golü 35. dakikada Erdoğan Yeşilyurt kaydederken; Fiorentina'nın golleri 44'te Cabral, 62'de Milenkovic, 78'de Goutas'tan (kendi kalesine) ve 90'da Castrovilli'den geldi.

ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)

BAŞAKŞEHİR FARKLI YENİLEREK ELENDİ

Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Medipol Başakşehir, Gent ile 1-1 berabere kalarak İstanbul'a umutlu dönmüş, fakat 15 Mart Çarşamba akşamı oynanan rövanş maçında Gent'in genç yıldızı Orban'ın 3 dakikada gelen hat-trick'ine engel olamamış ve mücadeleden 4-1 mağlup ayrılarak Avrupa arenasına veda etmişti.

ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)

AVUSTURYA İLE ARAMIZDA 2300 PUAN VAR

2024'te kaldırılacak olan kurala göre; Şampiyonlar Ligi şampiyonu takım, kendi liginde Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanırsa, 11. ülke şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılır.

Türkiye ile 10. sırada yer alan Avusturya arasında 2.300 puan fark bulunuyor.

ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)

2023 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE

1. İNGİLTERE - 106,427 PUAN

ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)

2. İSPANYA - 90.855 PUAN

ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)

3. ALMANYA - 81.731 PUAN

ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)

4. İTALYA - 77.069 PUAN

ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)

5. FRANSA - 60.997 PUAN

ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)

6. HOLLANDA - 58.900 PUAN

ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)

7. PORTEKİZ - 55. 716 PUAN

ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)

8. BELÇİKA - 41.200 PUAN

ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)

9. İSKOÇYA: 36.400

ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)

10. AVUSTURYA: 34.000

ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)

11. SIRBİSTAN: 32.375

ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)

12. TÜRKİYE: 32.100

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