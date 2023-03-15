Haberler Fenerbahçe Cifuentes’ten bir gol daha

Cifuentes’ten bir gol daha

Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Jose Cifuentes harikalar yaratmaya devam ediyor. Bolavip'in haberine göre; Ekvadorlu orta saha oyuncusu, Los Angeles FC'nin New England'a karşı galibiyetinde bir kez daha parladı ve golünü attı. Amerika basını, Ekvadorlu futbolcunun Avrupa'ya gidecek bir performans sergilediğini yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Cifuentes’ten bir gol daha
Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Jose Cifuentes harikalar yaratmaya devam ediyor. Bolavip'in haberine göre; Ekvadorlu orta saha oyuncusu, Los Angeles FC'nin New England'a karşı galibiyetinde bir kez daha parladı ve golünü attı. Amerika basını, Ekvadorlu futbolcunun Avrupa'ya gidecek bir performans sergilediğini yazdı.
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