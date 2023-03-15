Cifuentes’ten bir gol daha

Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Jose Cifuentes harikalar yaratmaya devam ediyor. Bolavip'in haberine göre; Ekvadorlu orta saha oyuncusu, Los Angeles FC'nin New England'a karşı galibiyetinde bir kez daha parladı ve golünü attı. Amerika basını, Ekvadorlu futbolcunun Avrupa'ya gidecek bir performans sergilediğini yazdı.
Fenerbahçe'ninilgilendiği iddia edilen Jose Cifuentes harikalar yaratmaya devam ediyor. Bolavip'in haberine göre; Ekvadorlu orta saha oyuncusu, Los Angeles FC'nin New England'a karşı galibiyetinde bir kez daha parladı ve golünü attı. Amerika basını, Ekvadorlu futbolcunun Avrupa'ya gidecek bir performans sergilediğini yazdı.