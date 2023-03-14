Haberler Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu için Kadıköy'e geliyorlar! Fenerbahçe pazarlık kapısını kapattı

Ferdi Kadıoğlu için Kadıköy'e geliyorlar! Fenerbahçe pazarlık kapısını kapattı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, bu sezon gösterdiği performansla göz kamaştırıyor. Genç oyuncu, birçok Avrupa ekibinin radarında bulunuyor. Her geçen hafta kalitesini konuşturan Ferdi Kadıoğlu için teklifler de gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 06:50
Ferdi Kadıoğlu için Kadıköy'e geliyorlar! Fenerbahçe pazarlık kapısını kapattı

Fenerbahçe'de bu sezon 33 resmi maçta forma giyen ve takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'na, Napoli'nin ardından Ajax da talip oldu.

Ferdi Kadıoğlu için Kadıköy'e geliyorlar! Fenerbahçe pazarlık kapısını kapattı

23 yaşındaki futbolcuyu, Sevilla ile oynanan ilk maçta tribünden izleyen Hollanda ekibi, Kadıköy'deki rövanş için de rezervasyon yaptırdı.

Ferdi Kadıoğlu için Kadıköy'e geliyorlar! Fenerbahçe pazarlık kapısını kapattı

Sabah'ın haberine göre Ajax, sarı-lacivertli kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Ferdi için 10 milyon Euro ile kapıyı çalacak.

Ferdi Kadıoğlu için Kadıköy'e geliyorlar! Fenerbahçe pazarlık kapısını kapattı

Hollanda devi bonuslar ve sonraki satıştan payı da sözleşmeye koymak istiyor.

Ferdi Kadıoğlu için Kadıköy'e geliyorlar! Fenerbahçe pazarlık kapısını kapattı

Ancak Fenerbahçe yönetimi genç yeteneği için rakamı 20 milyon Euro olarak belirledi.

Ferdi Kadıoğlu için Kadıköy'e geliyorlar! Fenerbahçe pazarlık kapısını kapattı

Pazarlık konusunda da taviz vermemeye kararlı.

Ferdi Kadıoğlu için Kadıköy'e geliyorlar! Fenerbahçe pazarlık kapısını kapattı

2008'de transfer olduğu ESA Rijkerswoerd takımında bir sene oynayan Kadıoğlu, 2009-2016 yıllarını NEC ve FC Oss altyapılarında geçirdi.

Ferdi Kadıoğlu için Kadıköy'e geliyorlar! Fenerbahçe pazarlık kapısını kapattı

2016 yılında NEC'te as takıma yükselen Ferdi Kadıoğlu, oynadığı 61 lig maçında 11 gole imza attı.

Ferdi Kadıoğlu için Kadıköy'e geliyorlar! Fenerbahçe pazarlık kapısını kapattı

Ferdi Kadıoğlu 2018 yılında 1,4 milyon Euro'luk bir anlaşmaya imza atarak NEC takımından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Ferdi Kadıoğlu için Kadıköy'e geliyorlar! Fenerbahçe pazarlık kapısını kapattı

14.07.2018'de Fenerbahçe'ye transfer olan orta saha oyuncusu, alt yaş kategorilerinde Hollanda formasını terletti.

Ferdi Kadıoğlu için Kadıköy'e geliyorlar! Fenerbahçe pazarlık kapısını kapattı

Ferdi, A Milli Takım formasını 7 kez terletti.

Ferdi Kadıoğlu için Kadıköy'e geliyorlar! Fenerbahçe pazarlık kapısını kapattı

Bonservis değeri ise 12 milyon euro olarak biliniyor.

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