Ferdi Kadıoğlu için Kadıköy'e geliyorlar! Fenerbahçe pazarlık kapısını kapattı

Fenerbahçe'de bu sezon 33 resmi maçta forma giyen ve takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'na, Napoli'nin ardından Ajax da talip oldu.
Fenerbahçe'de bu sezon 33 resmi maçta forma giyen ve takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'na, Napoli'nin ardından Ajax da talip oldu.
23 yaşındaki futbolcuyu, Sevilla ile oynanan ilk maçta tribünden izleyen Hollanda ekibi, Kadıköy'deki rövanş için de rezervasyon yaptırdı.
Hollanda devi bonuslar ve sonraki satıştan payı da sözleşmeye koymak istiyor.
Ancak Fenerbahçe yönetimi genç yeteneği için rakamı 20 milyon Euro olarak belirledi.
Pazarlık konusunda da taviz vermemeye kararlı.
FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?
Ferdi Kadıoğlu, 07.10.1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde doğdu.
Kanada doğumlu Ferdi Kadıoğlu, Hollandalı bir annenin ve Türk bir babanın çocuğu olarak Hollanda'da dünyaya geldi.
Ferdi Kadıoğlu, futbola 7 yaşında AZ 2000 takımının altyapısında başladı.
2008'de transfer olduğu ESA Rijkerswoerd takımında bir sene oynayan Kadıoğlu, 2009-2016 yıllarını NEC ve FC Oss altyapılarında geçirdi.
2016 yılında NEC'te as takıma yükselen Ferdi Kadıoğlu, oynadığı 61 lig maçında 11 gole imza attı.
Ferdi Kadıoğlu 2018 yılında 1,4 milyon Euro'luk bir anlaşmaya imza atarak NEC takımından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
14.07.2018'de Fenerbahçe'ye transfer olan orta saha oyuncusu, alt yaş kategorilerinde Hollanda formasını terletti.
Ferdi, A Milli Takım formasını 7 kez terletti.
Bonservis değeri ise 12 milyon euro olarak biliniyor.