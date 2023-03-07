Flamengo peşinde

Brezilya'da derin izler bırakan Jorge Jesus'un adı Flamengo ile anılmaya devam ediyor. Flamengo'nun başında Sudamericana ve Brezilya Süper Kupa'sını kazanan deneyimli çalıştırıya büyük baskı var. Ancak Portekizli hoca sezon bitmeden hiçbir kulüple masaya oturmama kararı aldı. Şampiyonluğu çok istiyor.
Brezilya'da derin izler bırakan Jorge Jesus'un adı Flamengo ile anılmaya devam ediyor. Flamengo'nun başında Sudamericana ve Brezilya Süper Kupa'sını kazanan deneyimli çalıştırıya büyük baskı var. Ancak Portekizli hoca sezon bitmeden hiçbir kulüple masaya oturmama kararı aldı. Şampiyonluğu çok istiyor.