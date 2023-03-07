Efsane bir maç olmuş

Kanarya'nın stoperi Attila Szalai, kulüpteki herkesin Sevilla ile oynanan efsane maçı anlattığını söyledi. Başarılı futbolcu "Sevilla ile eşleşince herkes o maçı konuşmaya başladı. O maçın görüntülerini izledim. Çok heyecanlı bir tur olmuş. Biz de bu sene aynısın tekrarlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kanarya'nınstoperi AttilaSzalai, kulüptekiherkesin Sevillaile oynanan efsanemaçı anlattığını söyledi.Başarılı futbolcu"Sevilla ile eşleşinceherkes o maçıkonuşmaya başladı.O maçın görüntüleriniizledim.Çok heyecanlı birtur olmuş. Biz de busene aynısın tekrarlamakistiyoruz" ifadelerinikullandı.