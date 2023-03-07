Haberler Fenerbahçe 3 kupayı istiyoruz

3 kupayı istiyoruz

Attila Szalai, kulüp televizyonuna konuştu. Macar stoper “3 kulvarda da yarışıyoruz. Avrupa Ligi kupasını, lig şampiyonluğunu ve Türkiye Kupası’nı kazanmak istyioruz. Tüm kulvarlarda çok iyi rakiplerimiz var. Bizim de şansımız yüksek. Avrupa’da finalin ülkemde olması beni heyecanlandırıyor” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
3 kupayı istiyoruz
Attila Szalai, kulüp televizyonuna konuştu. Macar stoper "3 kulvarda da yarışıyoruz. Avrupa Ligi kupasını, lig şampiyonluğunu ve Türkiye Kupası'nı kazanmak istyioruz. Tüm kulvarlarda çok iyi rakiplerimiz var. Bizim de şansımız yüksek. Avrupa'da finalin ülkemde olması beni heyecanlandırıyor" dedi.
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