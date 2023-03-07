3 kupayı istiyoruz

Attila Szalai, kulüp televizyonuna konuştu. Macar stoper “3 kulvarda da yarışıyoruz. Avrupa Ligi kupasını, lig şampiyonluğunu ve Türkiye Kupası’nı kazanmak istyioruz. Tüm kulvarlarda çok iyi rakiplerimiz var. Bizim de şansımız yüksek. Avrupa’da finalin ülkemde olması beni heyecanlandırıyor” dedi.
Attila Szalai, kulüp televizyonuna konuştu. Macar stoper "3 kulvarda da yarışıyoruz. Avrupa Ligi kupasını, lig şampiyonluğunu ve Türkiye Kupası'nı kazanmak istyioruz. Tüm kulvarlarda çok iyi rakiplerimiz var. Bizim de şansımız yüksek. Avrupa'da finalin ülkemde olması beni heyecanlandırıyor" dedi.