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FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan çarpıcı istatistik! O isimleri solladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Enner Valencia gollerinde devam ediyor. Kayserispor maçını da boş geçmeyen ve takımını şampiyonluk yarışında tutmaya devam eden deneyimli forvet, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 10:34
FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan çarpıcı istatistik! O isimleri solladı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe, Kadir Has Stadı'nda kozlarını paylaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan çarpıcı istatistik! O isimleri solladı

Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan çarpıcı istatistik! O isimleri solladı

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'dan geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan çarpıcı istatistik! O isimleri solladı

Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe'ye golleriyle hayat vermeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan çarpıcı istatistik! O isimleri solladı

Sarı-lacivertli ekiple 100. maçına çıkarak 'dalya' diyen Ekvadorlu yıldız, 2-1'lik zorlu Kayserispor galibiyetinin de mimarlarından biri oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan çarpıcı istatistik! O isimleri solladı

Tüm kulvarlardaki gol sayısını 26'ya yükselten deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminde alınan santrforlarla kıyaslandığında maliyet-fayda açısından en iyi isim olarak öne çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan çarpıcı istatistik! O isimleri solladı

YANINA BİLE YAKLAŞAMADILAR

Sarı-lacivertliler, son 5 yılda 15 santrfora 32.5 milyon Euro bonservis ve kiralama ücreti ödedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan çarpıcı istatistik! O isimleri solladı

Ancak Meksika ekibi Tigres'ten 2020-21'de bedelsiz kadroya katılan Valencia, bu sezonki performansıyla hepsini gölgede bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan çarpıcı istatistik! O isimleri solladı

Usta ayak, transfer edilen tüm santrfor patentli futbolcuların, bir sezondaki toplam gol sayısını tek başına 2022-23 döneminin sezon ortasında geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan çarpıcı istatistik! O isimleri solladı

Sabah'ın haberine göre, rakip kaleye 26 gol yollayan Valencia, 78 dakikada bir ağları sarsarak F.Bahçe'nin en verimli ismi oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan çarpıcı istatistik! O isimleri solladı

2018-19'da Frey- Slimani-Ayew'in toplamda 15 golde kaldığı F.Bahçe'de sonraki sezon Allahyar-Mevlüt-Muriqi üçlüsü 21 kez fileleri sarstı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan çarpıcı istatistik! O isimleri solladı

KING-BATSHUAYI VE PEDRO'DAN 23 GOL

2020-21'de Ademi-Cisse-Samatta-Thiam 20 gollük istatistik yakalarken, geçtiğimiz sezon Samatta-Berisha-Serdar Dursun'un formasını giydiği forvet hattı, 22 defa ağları havalandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan çarpıcı istatistik! O isimleri solladı

Bu sezon gelen King-Batshuayi-Pedro ise 23 gol attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan çarpıcı istatistik! O isimleri solladı

TAKIMDA KALACAK MI?

Enner Valencia, Kayserispor ile oynanan maçın ardından Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan çarpıcı istatistik! O isimleri solladı

Ekvadorlu yıldız, "Umarım F.Bahçe'de kalırım. Ben böyle olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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