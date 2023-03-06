FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'dan çarpıcı istatistik! O isimleri solladı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe, Kadir Has Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe, Kadir Has Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'dan geldi.
Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe'ye golleriyle hayat vermeye devam ediyor.
Sarı-lacivertli ekiple 100. maçına çıkarak 'dalya' diyen Ekvadorlu yıldız, 2-1'lik zorlu Kayserispor galibiyetinin de mimarlarından biri oldu.
Tüm kulvarlardaki gol sayısını 26'ya yükselten deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminde alınan santrforlarla kıyaslandığında maliyet-fayda açısından en iyi isim olarak öne çıktı.
YANINA BİLE YAKLAŞAMADILAR
Sarı-lacivertliler, son 5 yılda 15 santrfora 32.5 milyon Euro bonservis ve kiralama ücreti ödedi.
Ancak Meksika ekibi Tigres'ten 2020-21'de bedelsiz kadroya katılan Valencia, bu sezonki performansıyla hepsini gölgede bıraktı.
Usta ayak, transfer edilen tüm santrfor patentli futbolcuların, bir sezondaki toplam gol sayısını tek başına 2022-23 döneminin sezon ortasında geçti.
Sabah'ın haberine göre, rakip kaleye 26 gol yollayan Valencia, 78 dakikada bir ağları sarsarak F.Bahçe'nin en verimli ismi oldu.
2018-19'da Frey- Slimani-Ayew'in toplamda 15 golde kaldığı F.Bahçe'de sonraki sezon Allahyar-Mevlüt-Muriqi üçlüsü 21 kez fileleri sarstı.
KING-BATSHUAYI VE PEDRO'DAN 23 GOL
2020-21'de Ademi-Cisse-Samatta-Thiam 20 gollük istatistik yakalarken, geçtiğimiz sezon Samatta-Berisha-Serdar Dursun'un formasını giydiği forvet hattı, 22 defa ağları havalandırdı.
Bu sezon gelen King-Batshuayi-Pedro ise 23 gol attı.
TAKIMDA KALACAK MI?
Enner Valencia, Kayserispor ile oynanan maçın ardından Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili konuştu.
Ekvadorlu yıldız, "Umarım F.Bahçe'de kalırım. Ben böyle olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Enner Valencia'nın adı başta Internacional olmak üzere birçok kulüple anılıyor.
33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Valencia'nın güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.