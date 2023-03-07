Pereira istifa

Flamengo taraftarı, Vitor Pereira'nın performansından hiç memnun değil. Sosyal medyada 'ForaVP' etiketiyle Portekizli çalıştırıcının gönderilmesini istediler. Deneyimli çalıştırıcı, Flamengo'nun başında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Başarılı hoca ile yolların ayrılması bekleniyor.
Flamengo taraftarı, Vitor Pereira'nın performansından hiç memnun değil. Sosyal medyada 'ForaVP' etiketiyle Portekizli çalıştırıcının gönderilmesini istediler. Deneyimli çalıştırıcı, Flamengo'nun başında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Başarılı hoca ile yolların ayrılması bekleniyor.