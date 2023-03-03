TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Lucas Moura'ya rest! Var mısın yok musun?

Süper Lig'de ara transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılmasının ardından yeni isimlerle görüşmeler yapan Fenerbahçe, bir süredir gündemde olan Lucas Moura konusunda da olumlu ya da olumsuz sonuca çok yaklaştı.
Süper Lig'de ara transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılmasının ardından yeni isimlerle görüşmeler yapan Fenerbahçe, bir süredir gündemde olan Lucas Moura konusunda da olumlu ya da olumsuz sonuca çok yaklaştı.
Tottenham'la sözleşmesi sezon sonu bitecek Brezilyalı kanat forvete "Oradaki alacaklarını bırak, bonservisini al imza parası verelim" diyen sarı lacivertliler, oyuncunun 8.8 milyon sterlin'lik imza parası talep etmesi üzerine büyük hayal kırıklığına uğradı.
Bunun üzerine sarı-lacivertli yönetim, yıldız oyuncuyla son bir kez daha masaya oturdu...