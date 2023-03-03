Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Lucas Moura'ya rest! Var mısın yok musun?

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Lucas Moura'ya rest! Var mısın yok musun?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yönetimi, ara transferde son günlere girilirken Lucas Moura'ya rest çekti. 8.8 milyon sterlin imza parası isteyen Sambacı ile yeniden masaya oturuldu. Sarı-lacivertli yönetim bu görüşmede yıldız futbolcuya son teklifini yaptı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Lucas Moura'ya rest! Var mısın yok musun?

Süper Lig'de ara transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılmasının ardından yeni isimlerle görüşmeler yapan Fenerbahçe, bir süredir gündemde olan Lucas Moura konusunda da olumlu ya da olumsuz sonuca çok yaklaştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Lucas Moura'ya rest! Var mısın yok musun?

Tottenham'la sözleşmesi sezon sonu bitecek Brezilyalı kanat forvete "Oradaki alacaklarını bırak, bonservisini al imza parası verelim" diyen sarı lacivertliler, oyuncunun 8.8 milyon sterlin'lik imza parası talep etmesi üzerine büyük hayal kırıklığına uğradı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Lucas Moura'ya rest! Var mısın yok musun?

Bunun üzerine sarı-lacivertli yönetim, yıldız oyuncuyla son bir kez daha masaya oturdu...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Lucas Moura'ya rest! Var mısın yok musun?

ÜLKESİNDE İSTENİYOR
Gelen haberlere göre F.Bahçe yönetimi, 30 yaşındaki futbolcuya ancak 3.5 milyon euro'luk bir imza parası verebileceğini bildirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Lucas Moura'ya rest! Var mısın yok musun?

Ve Lucas Moura'ya "Kararını bir an önce bildir. Var mısın, yok musun" denildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Lucas Moura'ya rest! Var mısın yok musun?

İki gün önce gerçekleştiği belirtilen bu görüşme için karar verme süresi olarak da 3 Mart (bugün) son gün olarak tanındı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Lucas Moura'ya rest! Var mısın yok musun?

Sarı lacivertli kulüp artık oyuncunun cevabını bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Lucas Moura'ya rest! Var mısın yok musun?

Moura 'tamam' derse işlemler hemen başlayacak, aksi halde Fenerbahçe için ara transfer dönemi kapanacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Lucas Moura'ya rest! Var mısın yok musun?

Moura ile ülkesinden takımların da ilgilendiği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Lucas Moura'ya rest! Var mısın yok musun?

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR
Bu arada Moura'ya ülkesi Brezilya'dan teklifler olsa da oyuncu dönmek yerine Avrupa'da kalmayı tercih ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Lucas Moura'ya rest! Var mısın yok musun?

30 yaşındaki oyuncuya Premier Lig, MLS, İtalya ve Katar'dan teklifler geldiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Lucas Moura'ya rest! Var mısın yok musun?

Lucas Moura, 2017'de 28.4 milyon Euro karşılığında PSG'den Tottenham'a transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Lucas Moura'ya rest! Var mısın yok musun?

Brezilyalı yıldız, Mauricio Pochettino döneminde takımın vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Lucas Moura'ya rest! Var mısın yok musun?

Lucas, 2018- 19 sezonunda İngiliz ekibinin sürpriz bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Lucas Moura'ya rest! Var mısın yok musun?

Brezilyalı yıldız, yarı finalde İngiltere'de 1-0 kaybedilen Ajax'a karşı rövanşta hat-trick yaparak Tottenham'ın adını finale yazdırmasını sağlamıştı.

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