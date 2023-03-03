TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye ABD'den merkez orta saha! Opsiyonlu kiralanacak

Daha önce Los Angeles'tan Diego Rossi'yi alan Fenerbahçe, Jose Cifuentes için de görüşmelerde son aşamaya geldi. Ekvadorlu orta saha oyuncusu için Fenerbahçe 4 milyon Dolar'lık serbest kalma bedeli yerine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Sezon sonuna kadar 500 bin dolar, gelecek sezon 1.5 milyon dolar, 1.5 sezonun sonunda bonservisi alınmaya karar verilirse 2 milyon dolar daha ödenip Cifuentes'in bonservisini almak istiyor. ABD ekibi ise tek seferde 4 milyon Dolar nakit talep ediyor. Görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.