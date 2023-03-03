Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye ABD'den merkez orta saha! Opsiyonlu kiralanacak

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye ABD'den merkez orta saha! Opsiyonlu kiralanacak

Fenerbahçe’nin Rossi’nin eski takımı Los Angeles’da forma giyen Ekvadorlu merkez orta saha Cifuentes’i satın alma opsiyonluyla birlikte kiralamak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye ABD'den merkez orta saha! Opsiyonlu kiralanacak

Daha önce Los Angeles'tan Diego Rossi'yi alan Fenerbahçe, Jose Cifuentes için de görüşmelerde son aşamaya geldi. Ekvadorlu orta saha oyuncusu için Fenerbahçe 4 milyon Dolar'lık serbest kalma bedeli yerine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Sezon sonuna kadar 500 bin dolar, gelecek sezon 1.5 milyon dolar, 1.5 sezonun sonunda bonservisi alınmaya karar verilirse 2 milyon dolar daha ödenip Cifuentes'in bonservisini almak istiyor. ABD ekibi ise tek seferde 4 milyon Dolar nakit talep ediyor. Görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

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