TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Vetlesen için kıran kırana pazarlık! Aradaki fark 2 milyon €

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler orta sahasına bir takviye yapmayı planlıyor.
Aranan 8 numaralardan biri de Hugo Vetlesen.
Fenerbahçe, Norveçli oyuncu için temaslarını sıklaştırdı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler orta sahasına bir takviye yapmayı planlıyor.
Aranan 8 numaralardan biri de Hugo Vetlesen.
Fenerbahçe, Norveçli oyuncu için temaslarını sıklaştırdı.
Oyuncunun menajeriyle ilk temas kuruldu.
Vetlesen'in Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakması üzerine kulübü Bodo Glimt'ten de randevu alındı.
Norveç temsilcisi, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için kapıyı 6 milyon euro'dan açıyor.
Sarı-lacivertliler ise bu rakamın yüksek olduğunu düşünüyor.
Kanarya maksimum 4 milyon euro'ya kadar çıkıyor.
Fenerbahçe genç orta saha oyuncusu Hugo Vetlesen'i almak için görüşmelerini sıklaştıracak.
2 gün içinde de transferi imza aşamasına taşımak istiyor.
Hugo Vetlesen'in Kanarya'ya sıcak bakması kulübün işini kolaylaştırıyor.
Sarı-lacivertli kulüp, Bodo Glimt ile bonservis pazarlıklarını bir an önce tamamlayarak Avrupa'nın önemli genç oyuncularından birini kadrosuna katmayı planlıyor.
Merkez orta saha, 10 numara ve orta sahanın solunda oynayan Vetlesen saha içinde problem çözen bir futbolcu.
Bu sezon 16 maçta forma giydi.
3 gol kaydetti, 1 de asist yaptı.