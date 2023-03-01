Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Vetlesen için kıran kırana pazarlık! Aradaki fark 2 milyon €

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Vetlesen için kıran kırana pazarlık! Aradaki fark 2 milyon €

Süper Lig'de zirve yarışında olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak Norveç'in Bodo Glimt takımında forma terleten 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Hugo Vetlesen için kolları sıvadı. Kanarya, futbolcunun transferi için kulübüyle sıkı pazarlık yapıyor. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Vetlesen için kıran kırana pazarlık! Aradaki fark 2 milyon €

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler orta sahasına bir takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Vetlesen için kıran kırana pazarlık! Aradaki fark 2 milyon €

Aranan 8 numaralardan biri de Hugo Vetlesen.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Vetlesen için kıran kırana pazarlık! Aradaki fark 2 milyon €

Fenerbahçe, Norveçli oyuncu için temaslarını sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Vetlesen için kıran kırana pazarlık! Aradaki fark 2 milyon €

Oyuncunun menajeriyle ilk temas kuruldu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Vetlesen için kıran kırana pazarlık! Aradaki fark 2 milyon €

Vetlesen'in Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakması üzerine kulübü Bodo Glimt'ten de randevu alındı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Vetlesen için kıran kırana pazarlık! Aradaki fark 2 milyon €

Norveç temsilcisi, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için kapıyı 6 milyon euro'dan açıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Vetlesen için kıran kırana pazarlık! Aradaki fark 2 milyon €

Sarı-lacivertliler ise bu rakamın yüksek olduğunu düşünüyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Vetlesen için kıran kırana pazarlık! Aradaki fark 2 milyon €

Kanarya maksimum 4 milyon euro'ya kadar çıkıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Vetlesen için kıran kırana pazarlık! Aradaki fark 2 milyon €

Fenerbahçe genç orta saha oyuncusu Hugo Vetlesen'i almak için görüşmelerini sıklaştıracak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Vetlesen için kıran kırana pazarlık! Aradaki fark 2 milyon €

2 gün içinde de transferi imza aşamasına taşımak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Vetlesen için kıran kırana pazarlık! Aradaki fark 2 milyon €

Hugo Vetlesen'in Kanarya'ya sıcak bakması kulübün işini kolaylaştırıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Vetlesen için kıran kırana pazarlık! Aradaki fark 2 milyon €

Sarı-lacivertli kulüp, Bodo Glimt ile bonservis pazarlıklarını bir an önce tamamlayarak Avrupa'nın önemli genç oyuncularından birini kadrosuna katmayı planlıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Valencia genç yıldıza kefil oldu!
Haydi omuz omuza!
EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı 1 Mart?
1 Mart son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı 1 Mart
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lyon'dan kupada galibiyet! Lyon'dan kupada galibiyet! 01:35
Torino derbisi Juventus'un! Torino derbisi Juventus'un! 01:35
Lyon'dan kupada galibiyet! Lyon'dan kupada galibiyet! 01:29
Torino derbisi Juventus'un! Torino derbisi Juventus'un! 01:23
G.Saray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip! G.Saray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip! 01:22
Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi... Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi... 01:22
Daha Eski
Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA... Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA... 01:22
Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular 01:22
Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi... Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi... 01:22
Flaş G.Saray yorumu! "Onun gelişimi durdu" Flaş G.Saray yorumu! "Onun gelişimi durdu" 01:22
Valencia'ya yeni teklif! Valencia'ya yeni teklif! 01:22
Fenerbahçe maçı öncesi flaş seyirci kararı! Fenerbahçe maçı öncesi flaş seyirci kararı! 01:21