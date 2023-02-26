Atkı bere ve eldiven attılar

Dün akşam tribünlerde yer alan taraftarların birçoğu siyah kıyafet giydi. "Türkiye Üşüme Fenerbahçe Seninle" şeklinde tezahüratta bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, yanlarında getirdikleri atkı, bere ve eldivenleri deprem bölgesine gönderilmesi için stat zeminine attı
Dün akşam tribünlerde yer alan taraftarların birçoğu siyah kıyafet giydi. "Türkiye Üşüme Fenerbahçe Seninle" şeklinde tezahüratta bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, yanlarında getirdikleri atkı, bere ve eldivenleri deprem bölgesine gönderilmesi için stat zeminine attı