Tek rakibi Haaland

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe, Kadıköy'de Arabam.com Konyaspor'u 4-0 mağlup etti... Sarı-lacivertliler bu sonuçla lider Galatasaray ile farkı yeniden 6'ya indirdi. Kanarya'yı galibiyete taşıyan goller Enner Valencia (2), Joshua King ve Attila Szalai'den geldi... Fenerbahçe'de 33'te (Pen.) ve 45+6'da iki kez ağları sarsan Enner Valencia, ligde gol sayısını 22'ye yükseltti. Sarı- Lacivertli formayla 51 gole ulaşan Ekvadorlu yıldız, Fernandao'yu geride bırakarak Fenerbahçe tarihinin en golcü 10'uncu futbolcusu oldu.

BORINI İLE FARKI 9'A ÇIKARDI

Bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez 3+ maçlık gol serisi yakalayan Enner Valencia, Papiss Cisse'den (2019/20) bu yana aynı sezonda bunu başaran ilk isim oldu... Ayrıca Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde Manchester City'in ünlü yıldızı Erling Haaland ile birlikte en fazla maçta 2+ gol atan oyuncu unvanını aldı... Fenerbahçe'nin son 8 golünün 7'sini kaydetmeyi başararak önemli bir istatistiğe imza atan yıldız futbolcu, krallık yarışında en yakın rakibi Fabio Borini ile arasındaki gol farkını da 9'a çıkardı.

KING 7 HAFTA SONRA ATTI

Batshuayi'nin yokluğunda ilk onbirde sahaya çıkan Joshua King, ligde 7 hafta sonra gol attı... Norveçli oyuncu, 61. dakikada Lincoln'ün çektiği şuta biraz da istemsiz şekilde dokundu. Kaleci Erhan'ı yanıltan top ağlara gitti... Ligde 4. golünü atan King en son 16. haftada yine Kadıköy'de oynanan Atakaş Hatayspor (4-0) mücadelesinde ağları sarsmıştı.

ROSSI'DEN 11. ASİST

Diego Rossi, Spor Toto Süper Lig'de bu sezonki 6'ncı, toplamda ise 11'inci asistini yaptı... İlk onbirde sahaya çıkan Uruguaylı oyuncunun, 45+6'da sağ kanattan ceza sahasına kestiği topu Enner Valencia filelere gönderdi... Diego Rossi ligde bu sezon ayrıca 3 gol kaydetti. Ligde toplam skor katkısını 9'a yükseltti.

6

Bu sezon evinde oynadığı 12 Süper Lig maçının altısında 4+ gol atan Fenerbahçe, en son 2000/01'de Mustafa Denizli ile daha yüksek bir sayıya ulaşmıştı (8 maç).

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Konyaspor, Süper Lig'de üst üste 5'inci mağlubiyetini aldı. Yeşil-beyazlı takımın galibiyet hasreti ise 8'e çıktı. Bu süreçte 3 kez sahadan berabere ayrıldı.

DIOUF 22'DE KIZARDI

Konyaspor'da Mame Diouf henüz 22. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı... Penaltı pozisyonunda itirazdan sarı kart alan Senegalli oyuncu, dirseği Arao'nun yüzüne gelince ikinci kez sararıp oyun dışında kaldı. Diouf, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.