Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de bu sezon öne çıkan isimlerin başında Enner Valencia geliyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de bu sezon öne çıkan isimlerin başında Enner Valencia geliyor.
Ekvadorlu yıldız, bu sezon attığı gollerle sarı-lacivertli takımı sırtlıyor.
Başarılı performansını Dünya Kupası'na da taşıyan deneyimli forvet, turnuvada çıktığı 3 maçta 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
33 yaşındaki futbolcu, hem Fenerbahçe hem de Ekvador Milli Takımı ile gösterdiği performansla birçok kulübün radarına girdi.
Adı sık sık Internacional ile anılan Valencia ile ilgili geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atıldı.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Enner Valencia'nın Internacional ile ön protokol imzaladığını duyurdu.
Yıldız futbolcunun menajeri Chalo Vargas, oyuncusuyla ilgili transfer spekülasyonlarına son noktayı koydu.
"BREZİLYA'DAN HİÇBİR KULÜPLE SÖZLEŞME İMZALAMADIK"
Vargas, A Spor'a yaptığı açıklamada Internacional iddialarını yalanlayarak, "Brezilya'dan hiçbir kulüple sözleşme imzalamadık. Fabrizio'yu tanımıyorum. Ekvador basınına da haberlerin doğru olmadığını söyledim. Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Valencia transferiyle ilgili Internacional'den de açıklama geldi.
"VALENCIA'YI UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYORUZ"
Barcellos, "Enner Valencia uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncu. Çok değerli bir futbolcu ve dünya futbolunda önemli bir yerde. Henüz ön sözleşme yapmadık. Resmiyet kazanan bir durum yok." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geleceği merak konusu olurken, yönetimden Ekvadorlu yıldız için hamle geldi.
2 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ
Sarı-lacivertli ekip, 33 yaşındaki golcü oyuncuya 2 yıllık kontrat önerdi.
Valencia'nın hem son sözleşmesi olması hem de özellikle Arap ülkelerinden gelen cazip teklifler nedeniyle işi ağırdan aldığı belirtiliyor.
Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıktı.
Ekvadorlu yıldız, 23 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.