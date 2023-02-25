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Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'nın Internacional ile ön protokol yaptığı ve yeni sezonda Brezilya ekibine transfer olacağı iddia edilmişti. Ekvadorlu futbolcunun menajeri Gonzalo Vargas oyuncusunun Internacional'e transferini yalanlarken, 33 yaşındaki yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 09:49 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 09:50
Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de bu sezon öne çıkan isimlerin başında Enner Valencia geliyor.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme...

Ekvadorlu yıldız, bu sezon attığı gollerle sarı-lacivertli takımı sırtlıyor.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme...

Başarılı performansını Dünya Kupası'na da taşıyan deneyimli forvet, turnuvada çıktığı 3 maçta 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme...

33 yaşındaki futbolcu, hem Fenerbahçe hem de Ekvador Milli Takımı ile gösterdiği performansla birçok kulübün radarına girdi.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme...

Adı sık sık Internacional ile anılan Valencia ile ilgili geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme...

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Enner Valencia'nın Internacional ile ön protokol imzaladığını duyurdu.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme...

Valencia'nın ayrıca Brezilya ekibiyle 2025 yılına kadar anlaşma sağladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme...

Yıldız futbolcunun menajeri Chalo Vargas, oyuncusuyla ilgili transfer spekülasyonlarına son noktayı koydu.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme...

"BREZİLYA'DAN HİÇBİR KULÜPLE SÖZLEŞME İMZALAMADIK"

Vargas, A Spor'a yaptığı açıklamada Internacional iddialarını yalanlayarak, "Brezilya'dan hiçbir kulüple sözleşme imzalamadık. Fabrizio'yu tanımıyorum. Ekvador basınına da haberlerin doğru olmadığını söyledim. Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme...

Öte yandan Valencia transferiyle ilgili Internacional'den de açıklama geldi.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme...

Brezilya ekibinin başkanı Alessandro Barcellos, Valencia transferiyle ilgili konuştu.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme...

"VALENCIA'YI UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYORUZ"

Barcellos, "Enner Valencia uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncu. Çok değerli bir futbolcu ve dünya futbolunda önemli bir yerde. Henüz ön sözleşme yapmadık. Resmiyet kazanan bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geleceği merak konusu olurken, yönetimden Ekvadorlu yıldız için hamle geldi.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme...

2 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

Sarı-lacivertli ekip, 33 yaşındaki golcü oyuncuya 2 yıllık kontrat önerdi.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme...

Valencia'nın hem son sözleşmesi olması hem de özellikle Arap ülkelerinden gelen cazip teklifler nedeniyle işi ağırdan aldığı belirtiliyor.

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