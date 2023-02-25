Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme...

"VALENCIA'YI UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYORUZ"

Barcellos, "Enner Valencia uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncu. Çok değerli bir futbolcu ve dünya futbolunda önemli bir yerde. Henüz ön sözleşme yapmadık. Resmiyet kazanan bir durum yok." ifadelerini kullandı.