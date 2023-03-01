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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sürpriz Ferdi ve Zajc kararı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de Kayserispor maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerde Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, orta saha hattında flaş bir değişikliğe gidiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Ferdi Kadıoğlu ve Miha Zajc için kararını verdi. İşte detaylar... | FB HABER

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 10:38
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sürpriz Ferdi ve Zajc kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u ağırladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sürpriz Ferdi ve Zajc kararı!

Sarı lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sürpriz Ferdi ve Zajc kararı!

Kanarya'da galibiyeti getiren golleri, Enner Valencia(2), Joshua King ve Szalai kaydetti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sürpriz Ferdi ve Zajc kararı!

Zirve takibi sürdüren Fenerbahçe puan farkını 6'ya düşürdü.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sürpriz Ferdi ve Zajc kararı!

Orta saha transferi için çalışmalarını sıklaştıran Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sürpriz Ferdi ve Zajc kararı!

Direkt 11'e monte edilecek isim ile ilgilenen Fenerbahçe'de Jesus çözümü buldu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sürpriz Ferdi ve Zajc kararı!

Milliyet'in haberine göre Jesus, orta saha için iki formülü öne çıkartıyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sürpriz Ferdi ve Zajc kararı!

Birincisi Zajc'ı daha fazla kullanmak.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sürpriz Ferdi ve Zajc kararı!

İkincisi ise Ferdi'yi orta sahaya çekmek.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sürpriz Ferdi ve Zajc kararı!

Zajc'ın bu bölgede Jesus'un istediklerini tam olarak sahaya yansıtması için fiziksel açıdan gelişmesi gerek.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sürpriz Ferdi ve Zajc kararı!

Diğer aday Ferdi tam bir joker ve birçok pozisyonda görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sürpriz Ferdi ve Zajc kararı!

Vitor Pereira döneminde bek oynamaya başlayan Ferdi daha sonra farklı bölgelerde başarıyla forma giydi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sürpriz Ferdi ve Zajc kararı!

MİLLİ TAKIMDA ORTA SAHA OYNADI!
Jesus Ferdi Kadıoğlu'nu orta sahada düşünmeye başladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sürpriz Ferdi ve Zajc kararı!

Hazırlık maçlarında Ferdi'yi orta sahada denedi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sürpriz Ferdi ve Zajc kararı!

A Milli Takım Teknik Direktör Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynanan maçlarda Ferdi'yi orta sahada görevlendirmişti.

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