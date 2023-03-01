Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sürpriz Ferdi ve Zajc kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u ağırladı.
Sarı lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup etti.
Kanarya'da galibiyeti getiren golleri, Enner Valencia(2), Joshua King ve Szalai kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u ağırladı.
Sarı lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup etti.
Kanarya'da galibiyeti getiren golleri, Enner Valencia(2), Joshua King ve Szalai kaydetti.
Zirve takibi sürdüren Fenerbahçe puan farkını 6'ya düşürdü.
Orta saha transferi için çalışmalarını sıklaştıran Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
Direkt 11'e monte edilecek isim ile ilgilenen Fenerbahçe'de Jesus çözümü buldu.
Milliyet'in haberine göre Jesus, orta saha için iki formülü öne çıkartıyor.
Birincisi Zajc'ı daha fazla kullanmak.
İkincisi ise Ferdi'yi orta sahaya çekmek.
Zajc'ın bu bölgede Jesus'un istediklerini tam olarak sahaya yansıtması için fiziksel açıdan gelişmesi gerek.
Diğer aday Ferdi tam bir joker ve birçok pozisyonda görev yapabiliyor.
Vitor Pereira döneminde bek oynamaya başlayan Ferdi daha sonra farklı bölgelerde başarıyla forma giydi.
MİLLİ TAKIMDA ORTA SAHA OYNADI!
Jesus Ferdi Kadıoğlu'nu orta sahada düşünmeye başladı.
Hazırlık maçlarında Ferdi'yi orta sahada denedi.
A Milli Takım Teknik Direktör Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynanan maçlarda Ferdi'yi orta sahada görevlendirmişti.