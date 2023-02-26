Siyah tişörtle çıktılar

Kadıköy'deki maçta iki takım futbolcuları ile mücadelenin hakemleri siyah tişörtle ısınmaya çıktı. Tişörtlerin ön kısmında" Geçmiş Olsun Türkiyem" arka kısmında ise "Yaralarımızı Birlikte Saracağız" yazısı yer aldı. Seramoniye Fenerbahçe "Acımızın Tarifi Yok Ülkemizin Başı Sağ Olsun" , Konyaspor da "Futbol Ailesi 1 Mart'ta Canlı Yayında #OmuzOmuza" yazılı pankartla çıktı.
Kadıköy'deki maçta iki takım futbolcuları ile mücadelenin hakemleri siyah tişörtle ısınmaya çıktı. Tişörtlerin ön kısmında" Geçmiş Olsun Türkiyem" arka kısmında ise "Yaralarımızı Birlikte Saracağız" yazısı yer aldı. Seramoniye Fenerbahçe "Acımızın Tarifi Yok Ülkemizin Başı Sağ Olsun" , Konyaspor da "Futbol Ailesi 1 Mart'ta Canlı Yayında #OmuzOmuza" yazılı pankartla çıktı.